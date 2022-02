El primer software antiplagio en español del mundo, de la mano de Ayuda Universitaria Emprendedores de Hoy

domingo, 27 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

España es uno de los países que utiliza el término plagio en el ámbito legal para referirse a asuntos relacionados con el robo o copia de propiedad intelectual o derechos de autor.

Todas las personas que se dedican a la creación de obras, ya sean artísticas o intelectuales, deben cuidarse de no cometer esta infracción. En este sentido, el plagio puede ser penalizado de diversas formas, en el ámbito académico puede ir desde una suspensión hasta un proceso penal. Con el uso de internet, los estudiantes son más propensos a cometerlo, por ello se recomienda el uso de softwares antiplagio como el que ofrece Ayuda Universitaria.

La detección del plagio El plagio es el acto de tomar obras ajenas, sean de arte, literatura, trabajos de investigación, entre otros, y alegar que son creación propia. En términos legales, se le define como una infracción a los derechos de autor de cualquier propiedad, cuando esta se presenta como original o propia. Por otra parte, en el mundo académico, el plagio se presenta cuando los estudiantes toman ideas, frases o párrafos de otras tesis, investigaciones y las presentan en sus asignaciones sin citar a sus autores. Esto puede ocurrir porque la persona replica las palabras deliberadamente o, en ocasiones, también puede deberse a un error.

Sin embargo, es posible evitarlo siempre y cuando se revise adecuadamente el trabajo realizado. Los profesores que evalúan y corrigen a los alumnos son responsables de evitar que esto suceda y para no extralimitar sus capacidades, lo recomendable es recurrir a herramientas antiplagio

El funcionamiento del programa antiplagio de Ayuda Universitaria Ayuda Universitaria es una academia online formada por un equipo de profesores e investigadores que ofrecen diversos servicios académicos, entre los que destaca la tutoría de investigaciones, asesoría en el método científico, plan de investigación, entre otros. Además de estos servicios, cuentan con el nuevo software antiplagio en español, que es una herramienta útil tanto para profesores como para estudiantes. Gracias a su efectividad se ha convertido en un software líder, junto a la alternativa paga Turnitin, en la detección de copias. El sistema se encarga de comparar los textos que se deseen con millones de publicaciones para determinar su originalidad.

Para utilizarlo, solo se debe ingresar a la web de la academia, hacer clic en el botón de “Aplicaciones”, ubicar el programa y copiar y pegar el texto deseado o exportarlo desde una carpeta del ordenador. Después, el programa detectará el contenido plagiado, así como la fuente original del mismo. Cabe destacar que su uso es totalmente gratuito, pero se debe considerar que el límite es de 200 palabras por búsqueda.

Las claves de una investigación académica exitosa son las revisiones constantes y el uso de herramientas que permitan entregar un texto limpio. De esta forma, los softwares detectores de plagio son un gran aliado en la redacción de trabajos de todos los niveles.



