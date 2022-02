Asturias, descubrirla con las excursiones y visitas de hazteUNBUS Emprendedores de Hoy

domingo, 27 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

España es una nación que cuenta con paisajes naturales muy diversos y localidades que son reconocidas a nivel mundial por sus atracciones turísticas, monumentos, cultura, etc. Una de las comunidades autónomas más visitadas, en este contexto, es Asturias, que destaca por su gastronomía, faros y miradores con excelentes vistas, rutas de senderismo, etc.

La empresa hazteUNBUS está ubicada en Asturias y realiza excursiones y visitas en Asturias para todos los habitantes de la región y turistas que buscan conocer todo acerca de este gran destino.

Actividades y visitas guiadas El equipo de hazteUNBUS ha realizado viajes y excursiones en Asturias durante más de 30 años, así como distintas actividades y visitas guiadas para ayudar a sus clientes a conocer mejor la región. De igual manera, organiza excursiones desde diferentes puntos de Asturias a otras ciudades del territorio español por módicos precios.

Sus servicios están dirigidos tanto a particulares nacionales como extranjeros y a grupos de personas, empresas e incluso para otras compañías que organizan viajes. Las reservas pueden ser realizadas de forma totalmente online con pagos seguros en diferentes plataformas, para dar una mayor comodidad y satisfacción al usuario. La agencia hazteUNBUS también cuenta con servicios hechos a la medida del cliente, es decir, ofrece planes de viaje basados en sus necesidades y/o expectativas. Actualmente, ofrece excursiones culturales, de senderismo, traslados y visitas guiadas a zonas reconocidas en Asturias como Oviedo, Gijón, los Picos de Europa, el Descenso del Sella, los lagos de Covadonga, etc.

¿Por qué visitar Asturias? La comunidad autónoma de Asturias se ha convertido en un punto de encuentro para los turistas que buscan vivir nuevas experiencias y disfrutar de paisajes naturales y atractivos. Entre sus lugares más visitados, se encuentran los Picos de Europa, que pertenecen a las 7 reservas de la biosfera junto a Fuentes del Narcea, el río Eo, Oscos y Somiedo. Además, la región de Asturias es ideal para los senderistas, ya que cuenta con un clima agradable, arenas limpias y vistosas y montañas y acantilados accesibles. De igual forma, tiene playas unidas por caminos que son atractivas y ofrecen una experiencia diferente a los turistas que las visitan.

La gastronomía de Asturias también es un gran motivo para visitar la región, especialmente por sus guisos, platos marineros, fabadas y su diversidad de carnes. Por supuesto, existen muchas más razones por las cuales visitar esta comunidad autónoma, por eso es una gran opción hacerlo con hazteUNBUS, de forma segura, fácil y económica.

La agencia de viajes hazteUNBUS ofrece planes económicos para las personas que buscan hacer excursiones, visitas, senderismo y diferentes actividades en Asturias. Además, esta empresa realiza viajes y excursiones desde Asturias para los propios asturianos y para turistas que buscan visitar otras regiones del territorio español utilizando Asturias como punto de salida.



