Alerta Detectives ayuda a resolver el absentismo laboral por parte de los trabajadores Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de febrero de 2022, 09:59 h (CET)

Uno de los problemas a los que se tienen que enfrentar cada vez más empresas españolas es el absentismo laboral. Más allá de las bajas ocasionadas por incapacidad temporal, los trabajadores se ausentan de sus puestos de trabajo de forma injustificada, disminuyendo así las horas de trabajo planificadas por las compañías e impactando directamente en la productividad.

Además, el absentismo laboral influye en el clima laboral y en la desmotivación del equipo de trabajo. Las empresas deben analizar las causas de estas ausencias y tomar las medidas adecuadas para corregirlas. Una alternativa es contratar detectives, como los que ofrece Alerta Detectives, quienes pueden investigar cada caso que se presente en la organización.

Razones por las que contratar detectives en casos de absentismo laboral en una compañía Según estudios realizados por empresas e instituciones especializadas, en España el absentismo laboral se ha convertido en un problema a resolver por parte de los Directivos de las compañías, pues el mismo tiene importantes consecuencias en la productividad de las mismas. Los datos indican que más de 1 millón de personas en promedio, faltan a diario a su puesto de trabajo. De esa cantidad, aproximadamente un 73,6 % se ausentan por enfermedad o incapacidad temporal, mientras que el 26,4 % restante, no asiste por otras razones y en ocasiones por causas injustificadas.

Cuando en una empresa sospechan de casos de empleados que se estén ausentando y presentan justificaciones falsas, una excelente opción para comprobar la situación y poder tomar las medidas correctas es contratar detectives, que puedan investigar y conseguir las pruebas necesarias. Tras revisar con el responsable de la empresa el objetivo de la investigación, los detectives proceden a recaudar los indicios, a través de fotos, videos, testimonios de vecinos, porteros o cualquier otra persona cercana. Estas pruebas servirán para demostrar si la baja es fingida o no y pueden ser utilizadas para solventar la situación en forma legal.

Las consecuencias del absentismo laboral en las empresas El absentismo laboral puede tener importantes consecuencias a nivel económico en las empresas. Las compañías planifican las horas de trabajo que requieren para producir, según las metas establecidas de acuerdo a la demanda del mercado. Para cumplir con esas horas de trabajo, requieren una plantilla de empleados conformada por un número específico de personas. Cuando ese grupo de trabajadores está incompleto, se dificulta el cumplimiento de las horas programadas, afectando la productividad de la empresa. Adicionalmente, el hecho de que el equipo de trabajo esté incompleto, genera incomodidad y desmotivación en el resto de trabajadores que sí cumplen con su jornada, afectando de esta manera el clima laboral.

El absentismo laboral también influye en el descenso de la competitividad de la empresa y en la pérdida de clientes.

Son evidentes los efectos del absentismo laboral en las empresas y por tal motivo, si existen casos en los cuales se sospeche que un empleado está actuando de manera fraudulenta al fingir una ausencia, una buena solución puede ser contratar detectives que puedan encontrar las pruebas necesarias para demostrarlo. En Alerta Detectives cuentan con un equipo de profesionales legalmente habilitados, quienes podrán ayudar a corregir la situación de manera eficaz y segura.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.