¿Cómo obtener un descuento ITV previa matriculación en Madrid? FichaTecnicaCoche.com Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de febrero de 2022, 09:15 h (CET)

En España, los conductores saben que pasar la ITV o la Inspección Técnica del Vehículo de forma periódica es esencial. La finalidad de esta inspección de carácter obligatorio es garantizar la seguridad vial.

En caso de no cumplirla, las autoridades pueden dar de baja al vehículo. A diferencia de esta inspección periódica, existe la ITV previa a la matriculación, que es obligatoria para todos los vehículos importados que se quieran matricular en España, vengan del país que vengan, de particulares o profesionales de compraventa. fichatecnicacoche.com, consciente de la obligatoriedad de esta ITV matriculación por parte de los conductores, ofrece a sus clientes un descuento en la inspección previa de su matriculación de vehículo importado.

¿Qué es la ITV previa a matriculación y para quién es obligatoria? La ITV previa a matriculación requiere de una inspección más a fondo que la ITV convencional: consiste en una revisión profesional y a detalle de un coche junto con su documentación del país de origen para garantizar que cumplen con las leyes españolas. Se realiza una exhaustiva inspección en la que se comprueba que el vehículo es apto para ser matriculado en territorio español. Lo que diferencia la ITV previa a matriculación de la ITV normal es que esta solo debe ser llevada a cabo a aquellos vehículos importados del extranjero que se quieren matricular en España. Es una inspección no periódica y su coste es mucho mayor que el de la ITV periódica que todo el mundo conoce. En la comunidad de Madrid, suele rondar los 190 €, impuestos incluidos.

Para pasar este tipo de ITV, es fundamental presentar el permiso de circulación y ficha técnica del país de origen, junto con una ficha técnica reducida, realizada por un ingeniero colegiado. FichaTecnicaCoche.com, ofrece el servicio de elaboración de fichas reducidas en un plazo de 3 a 24 horas. También puede presentarse un Certificado de Conformidad europeo (COC).

¿Dónde conseguir un descuento en la ITV previa a la matriculación de vehículos importados? El precio de la ITV previa a matriculación depende de la estación de ITV y de la comunidad autónoma donde se encuentre el propietario. Sea cual sea el caso, con FichaTecnicaCoche.com, los ciudadanos de Madrid pueden obtener un descuento en la inspección previa a la matriculación de su vehículo importado.

Actualmente, el descuento que ofrece puede ser usado en toda la red de ITV colaboradoras en la comunidad de Madrid que se listan su página web. Por otra parte, el proceso es bastante sencillo, ya que sus usuarios solo necesitarán comprar el ticket con descuento a través de FichaTecnicaCoche.com. Después de eso, la empresa le enviará instantáneamente un documento PDF con el código de compra y las indicaciones para acudir a la ITV y obtener la ficha técnica española, de forma rápida y fácil. No es necesario hacer ningún pago adicional en la estación de ITV, basta con indicar el código de compra. FichaTecnicaCoche.com ofrece a los habitantes de Madrid un descuento en la realización de la ITV previa a la matriculación de vehículos importados de forma rápida, con garantía incluida y una atención al cliente personalizada.



Comentarios Ziming 25/feb/22 20:11 h. Porque, para enredar mucho más las cosas, esa normativa donde todos confiamos a la hora de elegir hotel pero que ninguno hemos leído, es dependiente de cada red social autónoma. Y, por supuesto, de cada país (en la UE, además, esta clasificación solo es obligatoria en siete estados). Lo saben bien quienes en algún momento se han alojado en un tres estrellas francés y se quedaron de piedra al revisar que la habitación no tenía vistas. Por el hecho de que, según la legislación francesa, los tres estrellas están obligados a que un 80% de sus habitaciones tenga ventana O, lo que es exactamente lo mismo: que un 20% puede no tenerla. Y le ha podido tocar a usted. A usted, o a alguno de los protagonistas de los 36.894.000 viajes con estancia en hotel que hicieron los españoles en 2005 (un 21,5% del total de los 171,6 millones de viajes que hicieron los habitantes en este país). Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Marketor, grandes expertos del marketing digital Los productos cosméticos naturales y veganos de ConsueloJiménez.es El auge del spinning y sus beneficios, por Behumax Persianas de seguridad con inteligencia artificial VAP, por PetroSecur Seguridad y Defensa EducaCEP, una página web educativa explica cómo comprar acciones de empresas de manera segura