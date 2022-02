La importancia del envoltorio para el marketing empresarial según Fontanet Group Comunicae

viernes, 25 de febrero de 2022, 15:07 h (CET) La primera impresión es la que cuenta, y que esta cause una gran impresión es fundamental a la hora de atraer clientes. Un buen packaging permite conseguir una buena publicidad, mientras se ofrece a los clientes un servicio profesional, atrayente y de calidad A veces se compra por la vista, es decir, se ve un producto y parece tan maravilloso, atrevido y bonito que nadie se retiene de tener algo que a la vista es tan increíble.

Esto es la realidad, a veces los productos entran por los ojos, es una buena manera de atraer clientes, produciendo artículos cuyo envoltorio atrae a la vista y los clientes no pueden dejar de pensar en él.

El envoltorio que protege un producto, puede ser una buena forma de que una mercancía obtenga la publicidad que necesita. De ahí la importancia de lo que se conoce como packaging.

El packaging ayuda a las empresas a que los clientes le presten a sus productos la atención que se merece. La empresa Fontanet Group, expertos en el sector lo explican a continuación.

La importancia del packaging

Aunque pueda haber personas a las que este término inglés no les suene a nada, de manera intuitiva conocen bien el packaging y para que sirve, puesto que lo ven a diario en multitud de productos.

El packaging se puede definir de una manera tan sencilla como el envase que envuelve o protege un producto, y que puede ser un recurso muy útil para que las empresas consigan promocionarse de manera eficaz.

La caja o el envase donde el producto se introduce para que quede protegido durante el transporte hasta llegar a la casa del cliente, es un espacio en blanco que las empresas pueden usar para dejar estampado su logo de marca y sus colores corporativos.

Ese embalaje es lo primero que los clientes van a ver, y será lo que les haga formarse una opinión sobre la empresa y el producto.

Así ese embalaje debe captar la atención del consumidor por ser atrayente, lo que aportará valor y permitirá a una marca diferenciarse de otras empresas del mismo sector.

Es una herramienta práctica porque permite mantener a buen recaudo el artículo en cuestión, y además es valiosa porque ofrece información que el consumidor necesita conocer, como es quien está detrás del producto escogido.

Cómo el packaging aporta valor y distinción a una empresa

El packaging se sustenta sobre diferentes factores, que lo convierten en un medio fundamental a la hora de que una empresa pueda conseguir la atención de sus clientes potenciales.

Originalidad

La originalidad resulta esencial hoy en día, puesto que los consumidores se piensan mucho en lo que gastan el dinero. Es importante atraer su atención para que se decidan a comprar un producto. Por eso la originalidad a la hora de envasar un producto puede ser lo que marque la diferencia.

Mantener la esencia y los valores

Es importante ser originales, pero evitando confundir a los clientes. Al realizar el packaging es esencial que la imagen de marca y los valores de la empresa siempre queden bien marcados.

Empresas como Fontanet Group, destacan la importancia de este aspecto, ofreciendo la posibilidad de personalizar el embalaje para que se adapte al mensaje que se quiere transmitir.

Embalaje de calidad

Hoy debido al auge de las nuevas tecnologías, los consumidores utilizan más el comercio electrónico. Esto hace que las empresas deban encontrar maneras de hacer los envíos de forma que el producto llegue a su destino en perfecto estado y manteniendo la calidad.

Un buen envase de gran calidad proporcionará la protección que el producto requiere, garantizando una atención al cliente excepcional.

Empaquetado adaptado al producto

Además de que el packaging sirva como un medio publicitario para atraer la atención sobre la imagen de marca, el que empaquetado esté adaptado al producto y sea de calidad, ofrece una imagen de profesionalidad que causará sensación entre los consumidores.

Esto conseguirá que los consumidores den un voto de confianza a la empresa, logrando una buena reputación en el sector.

