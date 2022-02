Puligaviota explica los procedimientos para eliminar graffitis

Hoy en día no es raro que se produzcan actos de vandalismo por parte de personas que expresan su creatividad en grandes fachadas de edificios privados o públicos, como casas, tiendas o incluso escuelas y parques infantiles Aunque algunos graffitis son verdaderas obras de arte, cuyo valor podría alcanzar cifras inimaginables, como los de Banksy, otras veces uno se encuentra ante los llamados "tags", que son más bien firmas que estropean la decoración urbana de diversas paredes y edificios.

Por lo tanto, la solución más inmediata es realizar una restauración profesional de la fachada dañada para recuperar el aspecto original del edificio.

La eliminación de graffitis se debe realizar utilizando productos específicos y la intervención de profesionales altamente especializados.

Eliminación de graffitis: no todas las pinturas son iguales

Uno de los problemas más comunes para quienes tienen que eliminar los graffitis de las fachadas es identificar el tipo de pintura utilizada al pintar las paredes.

Hay pinturas en spray en el mercado que se pueden eliminar con un simple paño, disolvente y papel de lija, pero también hay pinturas con base ácida que no se pueden eliminar con métodos improvisados de bricolaje. Estos tipos de pintura, si no se eliminan a tiempo, pueden acabar corroyendo las paredes y causar daños irreparables.

En este caso, hay que llamar a una empresa especializada lo antes posible, que restaurará la fachada original en poco tiempo con tratamientos específicos, por ejemplo, mediante la limpieza con chorro de arena. Esto va a depender del tipo de daños, la empresa de limpieza realizará un tratamiento adecuado. Por tanto, el primer paso es solicitar un presupuesto para la eliminación de graffitis.

A continuación, se detallan los tratamientos más habituales que realizan las empresas de limpieza:

Eliminación de graffitis en las paredes

Aunque eliminar los graffitis de las paredes puede parecer sencillo, es importante recordar que no todas las superficies son iguales, por lo que deben utilizarse productos y tratamientos especiales que variarán en función del tipo de superficie.

En particular:

En paredes enlucidas : En la mayoría de los casos, si la superficie no es especialmente grande, basta con volver a pintar el enlucido con la pintura del color más adecuado, teniendo cuidado de evitar las antiestéticas diferencias de color. El bricolaje se recomienda sólo si se tiene experiencia y una mano firme y precisa, ya que si el color no se aplica correctamente el aspecto de la casa podría verse comprometido.

: En la mayoría de los casos, si la superficie no es especialmente grande, basta con volver a pintar el enlucido con la pintura del color más adecuado, teniendo cuidado de evitar las antiestéticas diferencias de color. El bricolaje se recomienda sólo si se tiene experiencia y una mano firme y precisa, ya que si el color no se aplica correctamente el aspecto de la casa podría verse comprometido. En paredes de mármol opacas : El mármol es difícil de restaurar, por lo que siempre es aconsejable llamar a un profesional. El tratamiento más eficaz es el chorro de arena, que devuelve al mármol su estado original sin rayarlo. También puede ocurrir que la pintura utilizada durante el ensuciamiento no sea corrosiva. En este segundo caso, se puede utilizar un disolvente específico, que también se puede encontrar en los talleres de pintura.

: El mármol es difícil de restaurar, por lo que siempre es aconsejable llamar a un profesional. El tratamiento más eficaz es el chorro de arena, que devuelve al mármol su estado original sin rayarlo. También puede ocurrir que la pintura utilizada durante el ensuciamiento no sea corrosiva. En este segundo caso, se puede utilizar un disolvente específico, que también se puede encontrar en los talleres de pintura. En las paredes de mármol pulido: Los graffitis también pueden eliminarse con un disolvente especial. Eliminar los graffitis de las paredes requiere mucha precisión por lo que es aconsejable recurrir a profesionales especializados.

Eliminación de graffitis en persianas y contraventanas

Los plásticos y los metales son, por naturaleza, más difíciles de tratar que los muros de hormigón. Por lo tanto, no hay que subestimas este problema y es recomendable acudir a un profesional de confianza que, gracias al uso de disolventes específicos, se ocupará de las persianas dejándolas como nuevas.

Eliminación de graffitis en los cristales

Los graffitis en los cristales no sólo son habituales en las casas, sino también en las ventanas de los trenes y en los escaparates de las tiendas.

Sin embargo, la pintura que se suele utilizar para este tipo de graffitis es muy corrosiva y debe eliminarse rápidamente. Uno de los tratamientos más populares utilizados por las empresas de limpieza es el uso de máquinas con cepillos especiales que raspan la superficie del vidrio, eliminando los graffitis en cuestión de minutos y dejando las superficies libres de arañazos.

Eliminación de graffitis: cuándo contratar a una empresa especializada

Si la superficie del graffiti no es extensa y la pintura no está basada en sustancias corrosivas, los graffitis pueden eliminarse, aunque no se sea un profesional.

Sin embargo, cuando el tipo de superficie es difícil de tratar, como el mármol o la piedra, o el cristal caro, es esencial ponerse en contacto con profesionales que eliminen los graffitis de forma segura y precisa en pocos días y los vuelvan a pintar adecuadamente.

El coste de una operación de eliminación de graffitis puede variar no sólo en función del tamaño de la superficie que hay que limpiar, sino también del tipo de pintura que hay que eliminar, y como en cualquier tratamiento, es importante recordar que la mano de obra también tiene su coste.

Los profesionales tienen varias soluciones y técnicas para limpiar los graffitis y los dibujos hechos con pinturas, rotuladores y botes de spray.

Los principales métodos utilizados son:

Chorro de arena

Este método de limpieza consiste en una abrasión controlada: Se "disparan" con fuerza granos de arena muy pequeños sobre la superficie a limpiar. La fricción resultante elimina una capa superficial muy fina del material cubierto por el graffiti y con ella la pintura que se ha adherido.

Por desgracia, cuando hay grietas, desniveles o juntas, el sistema puede no funcionar de forma óptima. Por esta razón, la abrasión controlada requiere una experiencia considerable. El operario también debe ser capaz de dosificar el chorro con cuidado para evitar dañar las superficies y los yesos.

Decapado de pintura y gel

Se pasan paños y esponjas empapados en disolventes sobre la superficie pintada, lo que desintegra la pintura, aunque lleve mucho tiempo seca. A continuación, se elimina con agua.

Por desgracia, algunas superficies son resistentes a este tratamiento. Los geles, en cambio, son disolventes en estado gelatinoso que pueden aplicarse con pinceles y esponjas: debilitan la pintura del graffiti, de modo que un chorro de agua elimina la escritura y las marcas. Sin embargo, en algunos casos, las pinturas utilizadas por los grafiteros son especialmente resistentes a esta solución.

Bicarbonato de sodio: una idea innovadora

La sal sódica del ácido carbónico, conocida comúnmente como bicarbonato de sodio, se utiliza a menudo en las máquinas de limpieza de última generación. Este elemento garantiza una limpieza de calidad con un alto rendimiento, gracias a una innovadora gestión del tiempo. También puede utilizarse en grandes superficies, lo que minimiza los ciclos de limpieza y hace que el trabajo sea mucho más "efectivo".

Las mejores empresas de limpieza, tras una cuidadosa inspección, realizan un presupuesto gratuito y sin compromiso, destinado a proponer la mejor solución para cada necesidad.