Cosas que se deben saber antes de poner en venta un coche, por Me Cambio de Coche

jueves, 24 de febrero de 2022, 12:07 h (CET)

A diferencia de otros países europeos, en España, es muy común tener el mismo coche durante muchos años. Sin embargo, las nuevas generaciones no están aplicando estas costumbres, ya que prefieren cambiar sus vehículos por otros más modernos y con menos uso.

Existen varios puntos que deben considerarse antes de tomar la decisión de poner a la venta un coche, sugeridos por Me Cambio de Coche. Esta es una empresa que funciona como intermediaria en los trámites de compraventa de vehículos de segunda mano y que cuenta con un equipo de profesionales con vasta experiencia en ser facilitadores de herramientas para vender coches de forma rápida y efectiva.

¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para vender un coche? Para quienes tienen la costumbre de conservar el vehículo durante más de cinco años, el pronóstico de venta no será muy sencillo, ya que, durante los dos primeros años, se produce una importante caída en su valor, dando un margen de otros dos años. Tras ese plazo, el tiempo y el kilometraje recorrido devalúan el coste del coche, llevándolo a niveles irrecuperables.

Por ello, es recomendable considerar la venta de un vehículo entre los dos y los cuatro años después de su lanzamiento y que tenga un recorrido menor de 100.000 kilómetros, ya que estos aspectos dan un valor agregado al producto, produciendo interés en los posibles compradores. Otra de las tendencias que se están aplicando para la venta de vehículos es la entrega del coche antiguo como parte de pago de la nueva adquisición, sin embargo, pese a ser una solución rápida, tal vez no es la más rentable, ya que este tipo de negociación suele conllevar a una valoración menor del coche que está a la venta.

Opciones rentables Son muchas las opciones que pueden llevarse a cabo para vender un coche de segunda mano, pero la más extendida y la que genera los niveles de rentabilidad más altos es la de intentar venderlo por cuenta propia. Además, este sistema de ventas está amparado por la ley de bienes de consumo que favorece tanto al comprador como al vendedor.

La ventaja de vender un vehículo en la actualidad es que internet facilita mucho el proceso, ya que existen miles de lugares en la web que ofrece posibilidades de visualización y que pueden funcionar como intermediarios en el proceso de compraventa. Me Cambio de Coche es una opción segura y viable para buscar asesoría en relación con la venta de vehículos entre particulares y cuentan con un equipo especializado que se encarga de todos los trámites vía online, facilitando los procesos. Los precios de cada uno de los coches que se encuentran en su página web son fijados por sus dueños.



