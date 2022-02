NTT lanza su séptimo centro de datos, con nuevas inversiones previstas para ampliar su capacidad a más de 120 MW en Londres Comunicae

jueves, 24 de febrero de 2022, 11:07 h (CET) NTT tiene previsto duplicar la capacidad del centro de datos de Londres como parte de la inversión continua en el Reino Unido para impulsar la transformación digital y el entorno híbrido de TI La división Global Data Centers de NTT Ltd., reconocida como Líder en el MarketScape Worlwide 2021 Vendor Assessmente de IDC de Servicios de Colocation e Interconexión de Centro de Datos, está incrementando su presencia global de centros de datos para fortalecer su backbone para el mercado de Londres.

NTT anunció la apertura de su 7º centro de datos de Londres en Hemel Hempstead en diciembre de 2021, proporcionando la mitad de su capacidad total en la fase 1, y añadiendo 9.600 m² de espacio de TI y 24 MW de carga de TI cuando esté construido por completo. NTT también está planificando inversiones para ampliar su capacidad de centro de datos en Dagenham, al este de Londres, que se inauguró en 2020. Los centros de datos de NTT londinenses ofrecen actualmente una capacidad de TI operativa de más de 53 MW. Estos planes de inversión dan a NTT la opción de duplicar con creces su capacidad hasta más de 120 MW en el mercado londinense, cuando Hemel Hempstead 4 y Londres 1 estén totalmente construidos.

Diseñar centros de datos pensando en el mundo digital es una prioridad clave para NTT. Al igual que todos los centros de datos de NTT en el Reino Unido, Hemel Hempstead 4 utiliza energía 100% renovable y ha sido diseñado para un bajo consumo de agua (WUE). Además, el Centro de Datos Londres 1 de NTT cuenta con certificaciones de alta sostenibilidad y es el único gran centro de datos del Reino Unido que cuenta con una excelente certificación BREEAM2, lo que constituye un logro significativo, evaluando la adquisición, el diseño, la construcción y el funcionamiento de un proyecto basado en parámetros de rendimiento y reconocido en todo el mundo.

El Centro de Datos Londres 1 está situado a sólo 16 km al este del centro de Londres, cerca de Docklands, el centro de internet del Reino Unido y la red de Internet global que facilita la mayor parte de la red de Intercambio de Internet de Londres (LINX’s). Los Docklands de Londres han sido un centro de internet para la ciudad con grandes inversiones, más durante la última década, en centros de datos más antiguos. La inversión de NTT en el Este de Londres soporta los servicios financieros, los medios y las industrias tecnológicas de la ciudad mientras continúan su transformación digital. Londres es ahora el principal motor de crecimiento fintech en toda la EMEA.

NTT también conecta sus centros de datos de Dagenham, Hemel Hempstead y Slough, con la opción de conectarse a la Bolsa de Valores de Londres. Esto crea un hub londinense conectado por fibra que está completamente integrado con otras instalaciones de centros de datos globales de NTT, reforzando su oferta de servicios para respaldar la significativa demanda de un entorno seguro, altamente disponible, escalable y sostenible para la TI híbrida.

Los clientes de NTT se benefician de una entrada multiconducto completamente diversa y un elevado número de fibra de múltiples proveedores locales e internacionales, así como de conectividad directa de fibra y capacidad a todos los principales centros de operadores. Esto incluye Docklands y Slough, así como importantes ecosistemas financiero, de nube e Internet.

La conectividad desde el hub londinense de NTT y a la Interconexión Global de Centrod de Datos (GDCI) de NTT - un servicio de red global integrada - ofrece una red de centros de datos transregionales y conexión privada segura a los principales proveedores de servicios en la nube. A medida que se acelera la transformación digital, el backbone de NTT permite soluciones óptimas para la activación y desactivación, así como para el backup y la recuperación ante desastres.

Masaaki Moribayashi, Presidente y Director de la Junta Directiva de NTT Ltd. dijo: "Como tercer proveedor de centros de datos más grande del mundo, NTT sigue acelerando significativamente nuestra inversión en el mercado de Londres y el Reino Unido como una ubicación global clave. Esta inversión proporciona un centro de datos escalable e infraestructura de conectividad para las necesidades de transformación digital de nuestros clientes".

Para ponerse en contacto con ellos acerca de su proyecto y para ver el alcance completo de los servicios y las construcciones y sus Centros de datos globales de NTT, visitar https://datacenter.hello.global.ntt.

Para obtener más información sobre la construcción de la red troncal digital de Londres, registrarse ahora para su tour virtual y evento el 24 de febrero a las 10:00 GMT.

1IDC MarketScape: Worldwide Datacenter Colocation and Interconnection Services 2021

2 Proyectos BREEAM

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los campings refuerzan su oferta WiFi Jordi Cuxart y el mundo de las subastas de arte Teldat lanza be.Analyzer Arquitrade: "Un buen aislamiento térmico contribuye al ahorro en los hogares" Fersay explica las funciones del abrillantador del lavavajillas, que distan de ser las que se creen