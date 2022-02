¿Por qué una mujer no se queda embarazada? Emprendedores de Hoy

En la actualidad, se estima que en España alrededor del 10 % al 15 % de las parejas que están en edad reproductiva tienen dificultades para concebir un hijo. Se trata de un problema de dos, en el que uno en mayor o menor medida tiene mayor responsabilidad que la otra persona, ya sea por cuestiones genéticas, por la edad o por algún otro factor.

De hecho, en el 40 % de los casos, el varón es el responsable directo de la infertilidad. Sin embargo, en la mayoría de los casos estos problemas pueden solucionarse y la suplementación adecuada puede ser de mucha ayuda, más si se trata de productos naturales como los de SanaExpert.

¿Por qué se presentan las dificultades para concebir y qué se puede hacer al respecto? Las razones por las cuales una pareja tiene mayores dificultades para lograr un embarazo pueden ser varias. Algunas de ellas son producto de la genética, problemas de carácter hereditario que afectan a la fertilidad. Algunas patologías también pueden influir en ello, como los quistes en los ovarios en el caso de la mujer o el varicocele en el caso de los hombres. No obstante, para ambos casos hay solución y una vez tratados, las posibilidades de tener un embarazo aumentan considerablemente.

Otro de los factores puede ser la edad, a medida que se envejece las condiciones ideales para la concepción disminuyen, sin mencionar otros factores como la regularidad del ciclo, la calidad del esperma, el estilo de vida, etc. Aun así, en la mayoría de los casos, la correcta suplementación puede ayudar a prevenir e incluso corregir los problemas que interfieren con la concepción, por lo cual vale la pena informarse más acerca de esto.

Suplementos que favorecen la fertilidad de la pareja Aparte de los problemas anteriores, hay que considerar que en un promedio mensual, la probabilidad de quedar embarazada es solo del 30 % e incluso menos. A pesar de eso, hay productos y suplementos que pueden favorecer notablemente la fertilidad de la pareja. Un ejemplo de ello es el Pack Love is in the Air de SanaExpert, que consta de productos totalmente naturales y veganos, los cuales aportan importantes nutrientes como vitaminas y minerales que aumentan las posibilidades de concebir.

El pack consta de dos productos: dos unidades de Natalis Pre y dos unidades de VitaFertil. Por un lado, VitaFertil aumenta la calidad y la cantidad de esperma, mejorando la fertilidad masculina a través del aporte de magnesio, zinc, ácido fólico y otras vitaminas.

En cambio, para la mujer se usa Natalis Pre, un complemento de origen 100 % natural, formulado a base de minerales y vegetales. Este contiene Quatrefolic, ácido fólico activo que, gracias a su estabilidad y biodisponibilidad, garantiza una mejor absorción y un uso eficaz. Esto, combinado con minerales y vitaminas, ayuda a preparar el cuerpo para la concepción y, una vez embarazada, es igualmente útil hasta la semana 12.

Ante problemas de infertilidad lo ideal es ir al médico para hacer un diagnóstico. Sin embargo, hay que considerar que el aporte óptimo de nutrientes, siempre ayudará a maximizar las posibilidades de un embarazo y es por eso por lo que no se puede prescindir de ellos.



