La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción se transforma Nace Fundación FAD Juventud Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 24 de febrero de 2022, 11:34 h (CET) La FAD, antes Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, es desde hoy Fundación FAD Juventud. Tras más de tres décadas de vida, la FAD ha decidido adecuar su denominación social al propósito actualizado de la entidad: mejorar el bienestar y la calidad de vida de la juventud como protagonista del presente y artífice del futuro.

Este cambio supone, en palabras de la directora general de FAD, Beatriz Martín Padura: “Un esfuerzo por ser más coherentes con quienes somos y lo que hacemos. Desde hace años, la FAD trabaja en muchos más ámbitos que la prevención de los consumos de drogas, con un foco amplio -siempre centrado en adolescencia y juventud- que aborda temas como la salud y bienestar emocional; el empleo y la emancipación; la educación y la ciudadanía digital; o el género y los valores. Sin embargo, que nuestra denominación siguiese siendo Fundación de Ayuda contra la Drogadicción proyectaba una imagen parcial de nuestra labor”.

También ha añadido que: “este cambio no significa, ni mucho menos, que dejemos de lado la prevención de los consumos de drogas. Los problemas relacionados con las drogas siguen siendo un riesgo importante para la juventud y seguiremos evolucionando los enfoques y trabajando en ese campo como lo hemos hecho en nuestros 35 años de vida”.

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) nació en los años 80 para ayudar a los y las jóvenes a decir NO a las drogas. A lo largo de las dos siguientes décadas se comenzó a trabajar en prevención y sensibilización de otros riesgos psicosociales como la violencia juvenil (entre iguales, de género, a través de la red, etc), las desigualdades de género, las apuestas online por parte de menores, el uso abusivo de tecnologías, la desinformación o discurso del odio, entre otros. Hoy en día, la FAD trabaja con y por la juventud para que, no sólo eviten los riesgos, sino que aprovechen todas sus capacidades y oportunidades.

Para lograrlo, la Fundación FAD Juventud analiza, actúa e influye en todo lo que afecta al desarrollo de la juventud, poniendo foco específico en su salud y bienestar; el empleo y la emancipación; la educación y la ciudadanía digital; y el género y los valores.

● ANALIZA el universo de la juventud, lo monitoriza, para detectar riesgos y oportunidades, así como anticipar tendencias. Esta línea de acción se desarrolla fundamentalmente a través del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, el centro de investigación sociológica de FAD (www.adolescenciayjuventud.org)

● ACTÚA en España y Latinoamérica a través de proyectos educativos y programas de formación; de campañas de sensibilización; y de servicios de información y orientación.

● INFLUYE directamente en la juventud o indirectamente a través de sus familias, su entorno escolar y su comunidad proporcionando formación y herramientas para que puedan ejercer mejor su papel de mediadores /educadores; y también de la opinión pública y las políticas públicas visibilizando problemáticas y sensibilizando sobre temas prioritarios para la juventud.

El objetivo es generar impacto social y oportunidades para la juventud por medio de alianzas y proyectos con empresas, organizaciones no gubernamentales y el sector público.

La Fundación FAD Juventud está enfocada en conseguir una juventud: ❖ Menos vulnerable frente a los riesgos ❖ Más sana y equilibrada emocionalmente ❖ Más visible, activa y con voz propia ❖ Más preparada para la ciudadanía digital y con más oportunidades de empleo ❖ Más protagonista de su aprendizaje y con mayor capacidad crítica ❖ Más comprometida con la ciudadanía y la igualdad ❖ Más integrada en contextos libres de violencias Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción se transforma Nace Fundación FAD Juventud “Quien viene al Bagdad sabe que verá un show porno” Teresa Berengueras entrevista a Juani de Lucía, dueña de la sala de fiestas Bagdad de Barcelona Planifica tus vacaciones de Semana Santa con cancelación gratuita Ideas para organizar tu viaje ideal ¿Qué son las hiperespecializaciones en un abogado penalista? Analizamos dos casos de éxito del momento para dar con las claves de esta tendencia cada vez más requerida desde los despachos de las grandes ciudades Diez novedades fiscales que afectarán al empresario o autónomo en 2022 Novedades normativas, doctrinales y jurisprudenciales en materia fiscal y tributaria