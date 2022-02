El 35 Salón Gourmets, en Ifema, Madrid, del 25 al 28 de abril A lo largo de los días que dura el evento se sucederán ponencias, presentaciones de producto y campeonatos clásicos Jaime Ruiz de Infante

jueves, 24 de febrero de 2022, 11:12 h (CET) La última edición, de la Feria de Alimentación y Bebidas de Calidad más grande de Europa reunió a más de 1.500 expositores y cerca de 75.000 visitantes, lo que generó un volumen de negocio de 185 millones de euros.

Numerosas empresas tanto nacionales como internacionales estarán presentes en los pabellones 4, 6 y 8 de la Feria de Madrid, ya sea de manera particular o bajo el paraguas de sus instituciones, pabellones internacionales, Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos u otros Organismos, Institucionales como Asturex, Ávila Auténtica, Castilla y León con su sello de calidad Tierra de Sabor, Castilla-La Mancha, Diputación de Huelva con Que Sea de Huelva, Sabor a Málaga y el Gobierno Vasco, Euskadi Basque Country.



Actividades y novedades

A lo largo de los días que dura el evento se sucederán ponencias, presentaciones de producto y campeonatos clásicos, como el Concurso de Cortadores de Jamón, Desafío XChef by Cervezas 1906 organizado por Estrella Galicia, cerveza oficial del 35SG.

Una de las novedades más notables es el primer Campeonato de España de Pizzas Gourmet, capitaneado por Jesús Marquina, el maestro pizzero, fundador y director de la Asociación Española de Pizzeros Artesanos que ha elegido el Salón Gourmets para organizar un campeonato que reunirá a los maestros de este plato italiano en torno a cuatro categorías: pizza clásica, pizza taglio, pizza pala y sin gluten, además tendrá lugar una competición de acrobacias.

El ganador de cada categoría representará a España en el Campeonato Mondiale della Pizza que se celebrará en Parma, Italia.

