¿Cómo elegir la mejor formación para una carrera en Data Science y Machine Learning?

jueves, 24 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Como experta, formadora y consultora en distintas áreas en Máxima Formación con 7 años de experiencia, Rosana Ferrero señala los aspectos en los que se suele centrar. “Me suelen preguntar mucho por LinkedIn sobre cómo comenzar una carrera en Data Science y Machine Learning“, afirma la Dra. Rosana Ferrero, Directora Académica, docente y consultora en Máxima Formación. “¿Qué hace falta mirar y profundizar al elegir un lugar donde formarse? ¿Qué formación elegir?”

Utilidad Que sea un programa actualizado, completo y que ofrezca contenido actualizado y relevante es fundamental según la experta. Ella afirma que hay que identificar si cumple con los objetivos y expectativas del futuro alumno, cuáles son las habilidades y competencias que podrá obtener y cuál es el perfil específico al cual se dirige. Además, “un máster es más completo que un curso, no esperes ser un científico de datos con un mes de formación”, recuerda la experta.

Por otro lado, Ferrero afirma que es clave que el máster sea práctico. “Muchos centros te dan un título o certificado pero no un conocimiento práctico para resolver un problema. Es fundamental que integres los conocimientos resolviendo problemas profesionales reales, me gusta decir que ‘La práctica hace al Maestro‘”.

Soporte Intercambiar experiencias y resolver las dudas permitirá al alumno seguir progresando, por lo que la retroalimentación y seguimiento personalizado son imprescindibles. Rosana Ferrero recomienda interactuar con compañeros y docentes de forma frecuente.

Modalidad La flexibilidad de la formación también es relevante. La asesora recomienda la formación online sobre todo para aquellas personas que requieran compatibilizarla con su trabajo. De esta forma, podrá avanzar a su ritmo y elegir desde dónde y cuando estudiar. Además, Rosana recuerda que hay que revisar los métodos de evaluación, si se trata de prácticas o exámenes y si estos se adaptan al calendario del alumno. “Todo esto te dará una idea de si te sentirías cómodo con la formación, si podrás completarla con tu tiempo disponible y si es compatible con tu situación actual”, explica.

Experiencia Que los docentes cuenten con experiencia en la materia que imparten y que dispongan de una formación sólida es fundamental. Por ello, Rosana recomienda revisar el ámbito y la experiencia del profesorado del curso. Además, ante la inmensa cantidad de oferta que hay, es importante saber distinguir aquellos centros que realmente cuentan con una importante trayectoria.

Opiniones Rosana Ferrero anima a los interesados a consultar las opiniones de alumnos y exalumnos que ya hayan superado el curso con anterioridad. LinkedIn es una plataforma bastante útil para ello.

Tal y como asegura Ferrero, investigar de forma adecuada acerca de la formación a realizar, más allá de ayudar a ahorrar tiempo y dinero, permitirá sacar el máximo partido a los recursos para adentrarse al sector del aprendizaje automático y la ciencia de datos. “Elige sabiamente. La formación es la mejor inversión que podemos hacer en nosotros mismos”, advierte la experta.



