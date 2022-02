Las ventajas de tener un mentor que acompaña en las agencias de seguros

Aportando beneficios a las personas, los corredores de seguros llevan a cabo una labor muy importante.

Por esta razón, es muy necesario que mantengan una formación constante y que cuenten con mentores que les guíen y enseñen a manejar factores esenciales, así como técnicas que les permitan ser profesionales altamente cualificados.

De esta manera, podrán desempeñar su trabajo de forma más eficiente, lo cual aportará mayores beneficios tanto a ellos como a sus clientes. Con Mediador All In One, un método creado por Rafael Bonilla, tanto los brókers de seguros como las agencias aseguradoras podrán acceder a mentoría y formación especializada para optimizar al máximo su trabajo.

Optimizar las funciones e incrementar la fidelización En estos tiempos actuales es imprescindible aprender, formarse en la mayor medida posible en el área que corresponda a cada profesional. Enriquecer los conocimientos a través de la formación es en definitiva un factor fundamental, especialmente en una profesión de tal importancia y en pleno auge, como lo es la mediación de seguros. Para un corredor de seguros o una agencia aseguradora es importante contar con un mentor porque ayuda a optimizar sus funciones y servicios, a aumentar la fidelización de sus clientes e incluso a ganar mayores comisiones con menos trabajo.

Pero además de eso, la mentoría personalizada ayuda al corredor de seguros a mejorar su status y autoridad en el sector, a la vez que ayuda a aumentar la felicidad y la satisfacción que siente en el desarrollo de sus labores. Esto no solamente trae ventajas a la vida y desarrollo del bróker o de la agencia, sino que además aportará excelentes resultados que se reflejarán en la gestión de su negocio.

Mentoría y formación de alto rendimiento para corredores de seguros Mediador All In One ofrece un sistema de formación de alto rendimiento dirigido específicamente para corredores, agentes y mediadores de seguros. Esta formación se caracteriza por ser fiable, segura, eficaz y rápida, basada en el método MAIO, creado hace ya algún tiempo por Rafael Bonilla. Este es especialista en correduría de seguros, mentor y organizador de los cursos.

El objetivo de su mentoría y formación está orientado a lograr una cadena de resultados que incluya tres aspectos fundamentales, que son el aumento de la felicidad del corredor o agencia, el aumento de sus comisiones y el aumento de su fidelización. De hecho, quienes accedan a una mentoría como esta podrán aumentar su densidad hasta más del 25 % y obtener más del 70 % de referenciados.

En definitiva, contar con un mentor es asegurar un desarrollo profesional al nivel de un empresario Top Pro. Además, permitirá aprovechar mejores estrategias que se traducirán posteriormente en mejores resultados. Por eso, la mentoría en este sector siempre será un factor determinante y crucial.