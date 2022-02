Formación para corredores y agentes de seguros. El método MAIO es la clave para desarrollar las nuevas habilidades que nunca se han enseñado

Una correduría de seguros actúa como intermediario entre las compañías aseguradoras y las personas que adquieren el servicio.

A diferencia de un agente, el corredor no mantiene una relación de dependencia con las aseguradoras, por lo cual ofrece contratos personalizados para cada cliente.

El método MAIO ofrece formación continua de alto rendimiento para cualquier corredor de seguros que lo desee. Su método denominado Mediador All In One (MAIO) consiste en dotar de nuevas habilidades a los profesionales para que su rendimiento marque la diferencia en relación con la competencia.

El método MAIO apunta a la fidelidad del cliente para aumentar el número de pólizas El objetivo es aumentar la densidad de la cartera de seguros. Este método fue creado por Rafael Bonilla, sobre la base de su experiencia en el campo de la correduría. La clave está en fortalecer la visión empresarial mediante la aplicación de un método estratégico para incrementar la productividad. De esta forma, la calidad de vida del corredor o agente se ve beneficiada, ya que no existen escenarios de ansiedad, molestia o agobio por el desequilibrio entre las ventas y las ganancias.

La exclusiva y única formación de MAIO transforma a los corredores y agentes en verdaderos empresarios. La combinación de tácticas comerciales con prácticas de control mental, superación personal, gestión del tiempo y una estrategia digital específica produce resultados exitosos para fidelizar al cliente. De acuerdo con Bonilla, es importante eliminar las monopólizas y los ramos improductivos, elementos que disminuyen la rentabilidad del negocio.

Los beneficios del método MAIO La transformación de la que son partícipes los profesionales que se dedican a comercializar seguros incluye distintos beneficios, para conseguir construir una estructura empresarial idónea. Con la formación del método MAIO, las personas estarán capacitadas para optimizar la gestión documental de su negocio. Por otra parte, se brindan las herramientas necesarias para evaluar la situación actual y las expectativas de futuro.

En ocasiones, es importante llevar a cabo un filtro de calidad para los clientes no productivos, de tal manera que el vendedor sea consciente de lo que costaría el servicio. La productividad del tiempo también es una parte a considerar para trabajar en procesos eficientes y efectivos que permitan disfrutar de la vida personal.

Por último, siendo la tecnología un elemento preponderante en la actualidad, el dominar técnicas de marketing digital como el email marketing, el copywriting, la imagen corporativa y otras herramientas, es imprescindible para el éxito de un corredor.

La mentoría del método MAIO consiste en incrementar las capacidades y competencias de los agentes y corredores. Los cursos de formación son rápidos y fiables, ya que contar con una persona de experiencia como Rafael Bonilla, asegura la obtención de resultados positivos para que los mediadores estén en capacidad de fortalecer su mentalidad.