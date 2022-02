Aplus protagoniza la era de la gastronomía Comunicae

miércoles, 23 de febrero de 2022, 15:59 h (CET) Aplus gastromarketing es una agencia pionera del marketing gastronómico en España que trabaja con el Sector HORECA y restaurantes por todo el territorio nacional. En este 2022 inicia una nueva corriente llamada gastro revolución que habla de la evolución de la gastronomía y el marketing y cómo se puede ayudar a las empresas del presente y del futuro. Los clientes y negocios están cambiando y se hace necesaria una revolución que aporte soluciones Desde hace unos años, la hostelería está teniendo un gran problema. El Sector está atomizado y se ofrecen soluciones parciales. Por un lado, están los distribuidores queriendo introducir sus productos; alimentación y bebidas. Por otro lado, empresas que ofrecen sus servicios financieros y, otros, soluciones digitales (TPVs, redes sociales, influencers, páginas web, etc.)

Además, existen tres razones que complican la situación todavía más:

Incluso a los grandes players de la gastronomía les cuesta llegar al hostelero. Los negocios de hostelería no tienen una base sólida de gastromarketing. Se hace necesario desarrollar una huella digital que la mayoría no dispone todavía de ella; digitalización y tecnología son dos herramientas clave para sacar el máximo provecho de la presencia digital de negocios y marcas relacionadas con la hostelería España cuenta con 380.000 puntos HORECA. De ellos, solo el 18% cuenta con correo electrónico. La etapa pandémica no ha sido un gran empuje para el sector gastronómico, si bien, ha brindado digitalización. Según algunos estudios, el sector se ha digitalizado en estos 2 años lo mismo que lo haría en 10. Afortunadamente los hosteleros y marcas de hoy en día han entendido todas las posibilidades que le brinda la digitalización.

Aplus gastromarketing ha sido desde el principio una agencia pionera en el marketing gastronómico trabajando para empresas propiamente relacionadas con la hostelería y, otras que, no estando relacionadas con la gastronomía desean un posicionamiento firme en este Sector. Un ejemplo de esto último sería el caso de la empresa de neumáticos Michelín. La cual, pese a que su modelo de negocio se centre en lo automovilístico, desarrolla toda una estrategia de posicionamiento en el sector de la gastronomía a través de sus guías y premios.

Ahora se abre todo un abanico de posibilidades ¿Pagos por criptomonedas? ¿Comida traída por drones? Ahora ya se pueden realizar pedidos por voz mediante Alexa y el aumento de las Dark Kitchen y el delivey es un hecho. Captar y seguir estas tendencias solo es posible si vives por y para la gastronomía poniendo foco en los tres tipos de entornos clave 1) Consumidor final captando todo lo nuevo que hay alrededor 2) conocer al hostelero 3) conocerá las marcas y trabajando con ellas.

La revolución que se está viviendo en el sector, además de tecnológica, habla de nuevos momentos de consumo y de la revolución de la sala. Ya no vale con tener unos platos deliciosos, la experiencia en sala lo es todo para la completa satisfacción del cliente. Además, los clientes también quieren saber de dónde viene el producto. De ahí que las nuevas estrategias de los negocios de hostelería deban ir en línea con las 4S de la gastronomía que ha abanderado Aplus Gastromarketing estos últimos 10 años. La gastronomía es una actividad Saludable, Solidaria, Sostenible y Satisfactoria. Y esta, es la gastronomía del Siglo XXI.

Hoy en día, el hostelero se encuentra perdido entre tanto abanico de opciones y no disponen de una visión de su negocio 360º. Por eso, Aplus gastromarketing desarrolla una huella digital de cada negocio o marca con las soluciones que necesita, pero en un solo pack. Es decir, un traje a medida.

Por todo ello, Aplus gastromarketing pone en valor su estrategia realizando un cambio de claim, imagen y web. Esta agencia de marketing gastronómico pasa de ser una agencia experta en marketing “Aplus. Expertos en gastromarketing” a una agencia revolucionaria en el Sector.

Aplus gastromarketing es una agencia que se encarga de acelerar empresas y restaurantes con un equipo 100% especializado en marketing gastronómico. Todos los clientes de Aplus Gastromarketing están, de alguna manera u otra, relacionados con la gastronomía. De hecho, se encargan de gestionar FACYRE (Federación de cocineros de España) y Revolución en Sala. Es decir, son el propio sector. De ahí que entiendan tan bien tanto al hostelero como a las marcas.

Para todas aquellas empresas, restaurantes y negocios de hostelería que se quieran unir a la gastrorevolución, ahora es el momento perfecto.

Página web: www.aplusmk.com

Correo de contacto: digital@aplusmk.com

Sobre Aplus gastromarketing

Agencia de marketing gastronñomico que ha trabajado con más de 600 restaurantes y 400 empresas multinacionales: Makro, Santander, Heineken, Irinox, Fundación Mapfre, Pascual, Mahou San Miguel, Unilever Food Solutions, Danone, Ferrero Rocher, Prodemar, Le Cordon Bleu, Upfield, Universidad Francisco de Vitoria, Monza, Ecoembes, GinMare, DIAGEO, Business France, Campofrio.

