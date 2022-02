Sobre Rioma, la empresa que se ha consolidado como un referente en el sector textil Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de febrero de 2022, 11:01 h (CET)

Actualmente, el sector textil dinamiza la economía y mueve masas significativas de personas en torno a él. Se trata de una industria importante y que, año tras año, aporta un gran porcentaje al desarrollo financiero de muchos países, siendo España uno de estos.

Rioma es una empresa especializada en este sector, con más de 40 años de experiencia en el diseño y fabricación de todo tipo de tejidos para decoración del hogar y tapicería. Sobre Rioma, hay que decir que es un referente que exporta a más de 80 países y se ha consolidado en su área con miras a convertirse en una industria textil sostenible.

Industria textil sostenible con alcance internacional Respetar y cuidar el medioambiente es una exigencia de los tiempos actuales que requiere no solo acciones sociales frente a ello, sino también iniciativas empresariales que gesten y propicien que la repercusión de sus procesos laborales no afecte al entorno en el que se encuentran. La manufactura textil tiene en sus manos un potente reto que ya ha sido promovido e instalado por Rioma en todos sus segmentos y procedimientos de trabajo.

Esta marca cree firmemente que la calidad de su producción no tiene necesidad de generar una afectación al ecosistema. De hecho, la fabricación de sus telas se apropia de la sostenibilidad y usa materiales ecológicos y de vanguardia para dichos fines. Son pioneros en inversión en tecnología textil y seguirán impulsando esta forma de contribuir al planeta desde su cadena de valor.

Rioma ofrece tejidos naturales, orgánicos, terciopelos con hilos reciclados, jacquard, outdoor y un sinfín de calidades en diferentes estilos y texturas. Entre sus colecciones, se hallan diseños Flint plus, natural colors, velven lin y Saima. Cada colección está pensada para dar un añadido especial a cada ambiente y espacio. Su línea de producto va desde lo orgánico y natural hasta lo clásico e infantil. Su fundador es José de la Cruz Ríos Marqués, encargado del revolucionario proceso de internacionalización que ha vivido la marca y que hoy la expone al mercado global.

Productos textiles de calidad para cualquier tipo de interior Desde los estampados florales más llamativos hasta estilos más minimalistas y contemporáneos, en esta empresa se hallan los productos de decoración de calidad más variados para todos los gustos y colores. Entre sus productos destacados, se encuentran tejidos sostenibles que se ajustan a su reiterada responsabilidad social a favor del conservacionismo.



