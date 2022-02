Unirse a la última Game Jam de GameMaker, una oportunidad de formar parte de la historia de los juegos Comunicae

miércoles, 23 de febrero de 2022, 12:31 h (CET) #NoticeMe Game Jam regalará 33.000 euros en premios e inmortalizará a los ganadores en una máquina recreativa única Opera y GameMaker han anunciado la celebración de #NoticeMe Game Jam, que tendrá lugar del 4 al 18 de marzo. Los ganadores serán anunciados por la superestrella de los juegos de YouTube PewDiePie. Los desarrolladores de juegos que participen en el desafío tendrán la oportunidad de ganar premios en efectivo de un fondo de 33.000 dólares, además de cargar su juego en un gabinete de arcade físico y jugar por jugadores de todo el mundo.

El tema #NoticeMe Game Jam se revelará el 4 de marzo, iniciando un plazo de dos semanas para que los desarrolladores creen y perfeccionen sus juegos. A su disposición está el software potente y gratuito GameMaker Studio 2, responsable de grandes juegos como Undertale y Hotline Miami. Una vez completados, sus juegos se cargarán en la plataforma de autopublicación de Opera, GXC, que actualmente alberga más de 600 juegos gratuitos para los usuarios del navegador Opera GX.

"Con el #NoticeMe Game Jam, queremos animar a la comunidad de GameMaker a enviar sus juegos a GXC, no solo para llegar a la creciente base de usuarios de Opera GX, sino también para la oportunidad de ver su trabajo inmortalizado en un gabinete arcade hecho a medida", explica Russell Kay, jefe de GameMaker.

Finalizado el período de envío, los 10 mejores juegos serán elegidos por un panel de jueces expertos de Opera GX y GameMaker. Una vez seleccionados los finalistas, su destino estará en manos del público, que votará por los cinco mejores juegos. Serán los jugadores los que finalmente decidan qué títulos se convierten en tres máquinas recreativas físicas colocadas en museos de videojuegos, barcades y universidades de todo el mundo y ganan premios en efectivo de un grupo de 24.000 dólares.

Como premios adicionales, que también están en juego, la #NoticeMe Game Jam destacará a artistas y diseñadores. La categoría 'Mejor imagen de portada' otorga 1.000 dólares a cada uno a los dos juegos con la mejor portada, y otros 7.000 se concederán en futuras categorías, que aún no se han hecho públicas.

La Game Jam de #NoticeMe comienza el 4 de marzo. Los competidores interesados pueden inscribirse en el jam aquí y seguir a GameMaker y Opera GX en Twitter para mantenerse al día con la información más reciente.

