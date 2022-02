Ventajas de la tecnología Bitcoin para tu pequeña empresa Hay muchas razones aparentes detrás de la inmensa popularidad de esta criptomoneda, pero una de las más esenciales es Blockchain Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 23 de febrero de 2022, 09:40 h (CET) Bitcoin fue inventado en 2008 y autorizado oficialmente en 2009 por Satoshi Nakamoto, y fue la principal moneda virtual que se lanzó en todo el mundo. Más tarde, el concepto de Bitcoin fue seguido por varias otras criptomonedas como Ethereum y Litecoin. Para ser muy precisos, hay 1600 criptomonedas similares disponibles en el mercado. Bitcoin fue autorizado oficialmente a un precio de token digital de 0,2 dólares en su lanzamiento, y recientemente Bitcoin tocó la marca de 65000 dólares.

Sin embargo, las campañas de política fiscal de Joe Biden han reducido el precio de bitcoin a 47000 dólares. Aun así, se espera que Bitcoin toque una marca de 100000 dólares en los próximos meses. Hay toneladas de razones aparentes detrás de la inmensa popularidad de Bitcoin, pero una de las más esenciales es Blockchain.

Blockchain es un libro mayor o cadena de información distribuida públicamente de cada transacción de Bitcoin desde su invención. Blockchain está equipado con bloques unidos en la cadena con los bloques extraídos previamente a través de un algoritmo Bitcoin altamente encriptado. La impresión de Blockchain ha entusiasmado a varias industrias en todo el mundo. A continuación se menciona una parte de los beneficios de primer nivel de usar Blockchain para tu pequeña empresa.

Conexiones y trading

Blockchain es una cadena de bloques minados completamente sometidos al complejo de las criptomonedas. Bitcoin se lanzó inicialmente como una moneda computarizada, pero ahora se ha transformado y evolucionado hasta convertirse en un activo de inversión. El retorno de la inversión en Bitcoin es incluso mejor que el oro.

El crecimiento exponencial de Bitcoin desde el otoño pasado ha convencido a muchos novatos, así como a inversores, a invertir en esta revolucionaria criptomoneda. Al implementar el concepto de libro mayor en bloque, los usuarios pueden realizar transacciones en las monedas computarizadas. Después de Blockchain, la introducción de Bitcoin como el medio de trading prominente podría parecer una tarea compleja, pero debes cumplir con algunos criterios estrictos para aceptar bitcoins. Un intercambio confiable y una billetera Bitcoin altamente encriptada son obligatorios para recibir bitcoins en tu negocio.

Contratos inteligentes

Los contratos inteligentes son acuerdos autovalidables y autoaplicables registrados en el libro mayor distribuido públicamente. La cadena de bloques de Bitcoin se distribuye ampliamente entre todos los participantes de las transacciones de bitcoins, lo que erradica la posibilidad de alteración y cambios significativos en Blockchain. Para alterar Blockchain, los piratas informáticos y ladrones deben cambiar casi el 51% de las copias, lo cual es imposible porque requiere una gran cantidad de recursos informáticos y financieros.

El libro mayor distribuido públicamente registra los contratos inteligentes como acuerdos, arrendamientos con otros distribuidores y muchos otros. La razón aparente detrás de este hecho es que no se permite alterar ni realizar cambios en un contrato registrado. El concepto principal de Blockchain y el concepto inteligente fueron introducidos por la segunda moneda digital más popular, Ethereum. Sin embargo, el proceso lo realiza potencialmente el complejo Bitcoin, ya que está altamente encriptado y es seguro. Además, la base de datos de contratos inteligentes no se almacena ni está sujeta a intermediarios.

Tarifas de transacción mínimas

Las monedas fiduciarias tradicionales y aprobadas por el gobierno están expuestas a una tarifa de transacción inmensa al tratar con clientes y clientes internacionales. Bitcoin es una moneda descentralizada, que carece de autoridades gubernamentales, y otros terceros han reducido las tarifas de transacción al realizar transacciones internacionales. Además, Bitcoin no está sujeto a impuestos ni pautas estándar de ninguna región específica.

Las tarifas de transacción de Bitcoin, ya sea a nivel internacional o nacional, son menos del uno por ciento del costo total de la transacción. Los sistemas bancarios tradicionales te permiten realizar la transacción global por el 25% del monto.

Algunas razones por las que tu pequeña empresa debería aceptar Bitcoin

Como se mencionó anteriormente, Bitcoin no está sujeto a las reglas y regulaciones de ninguna autoridad gubernamental, lo que significa que tú tienes un control total sobre tu patrimonio. A diferencia de las monedas fiduciarias, el gobierno no puede apoderarse de tus bitcoins. Cada transacción de Bitcoin es verificada por un grupo de mineros, que sustenta la cadena de bloques y la seguridad de la red Bitcoin.

Conclusión



En pocas palabras, el complejo Blockchain demuestra completamente la seguridad, transparencia y anonimato de la red Bitcoin. Las mencionadas anteriormente son algunas de las ventajas de primer nivel del concepto Blockchain para tu negocio. Si deseas recopilar información crucial sobre Bitcoin, visita YuanPayGroup para obtener más detalles. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La Puritermia, una energía que reduce las emisiones de amoniaco Principales tendencias Fintech para 2022 según GDS Modellica INTERBREAD mantiene su colaboración en el desarrollo de nuevos proyectos con la consultoría empresarial CEDEC Los cinco tratamientos de medicina estética que triunfan en este 2022 Están muy relacionados con el cuidado del rostro y el tratamiento precoz ante el envejecimiento prematuro de la piel de la cara ¿Son fiables los brókers de Forex online? El forex trading es una actividad legal y regularizada en decenas de países