Tratamientos especializados para el glaucoma en Barcelona

miércoles, 23 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

La afección del nervio óptico debido a una elevada presión ocular es una enfermedad conocida como glaucoma. Esta ha de ser diagnosticada y atendida en su fase inicial para evitar la ceguera. En su etapa inicial, esta patología avanza sin que el paciente tenga síntomas.

Por eso, es necesario el diagnóstico temprano en manos de oftalmólogos.

En Barcelona, el departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus cuenta con una unidad dedicada al estudio y atención del glaucoma, mediante tratamientos médicos y quirúrgicos.

Una enfermedad que evoluciona en silencio El origen y causas del glaucoma aún no se conocen con total certeza, sin embargo, se han establecido grupos con mayor riesgo de padecerlo, como las personas con antecedentes familiares, los pacientes mayores de 60 años, quienes padezcan diabetes o hipertensión arterial. El uso de fármacos como ansiolíticos, antidepresivos y esteroides también aumenta la posibilidad de desarrollar la condición.

En fases más avanzadas, se pierde la visión periférica en el campo visual, además, son notables la reducción de contrastes y la alteración de los colores. Partiendo de este comportamiento silencioso, la única forma de detectar la enfermedad, en fases iniciales, es mediante un exhaustivo estudio.

Área Oftalmológica Avanzada cuenta con la tecnología de punta y especialistas para diagnosticar esta degeneración del nervio que bloquea la capacidad del ojo de drenar el fluido intraocular llamado humor acuoso. Los estudios más precisos para la detección precoz son las tomas de presión con sistemas de no contacto y ajuste individual de la química corneal, campimetría del umbral y polarimetría, para analizar la cabeza del nervio óptico y sus fibras.

Calidad en medicación y cirugías El tratamiento de esta enfermedad encuentra, en algunas sustancias tópicas, la posibilidad de aliviar los síntomas y detener la evolución. Los profesionales de Oftalmología de Hospital Dexeus cuentan con la medicación más avanzada, al disponer de nuevos colirios, muy efectivos para reducir la presión, sin efectos colaterales.

Otra opción para disminuir la tensión ocular es la trabeculoplastia o tratamiento láser. Con este método, se usa anestesia tópica y una lente a través de la cual el rayo crea una fístula que facilita el drenaje. Igualmente, la cirugía tradicional o trabeculectomía puede usarse para abrir el fluido hacia el exterior del globo ocular por medio del retiro de algo de tejido. Estas prácticas no eximirán al paciente del uso de medicación.

El procedimiento más avanzado para tratar el glaucoma es la Esclerotomía Profunda no Perforante, en la cual el AOA es pionera en España. Consiste en una intervención quirúrgica en la que no se necesita perforar para bajar la presión. La cirugía mostrará resultados óptimos después de 30 días, tiempo después del cual existe muy buen pronóstico de evitar la presión ocular.

Para acceder a estos avances, el centro oftalmológico ofrece planes de financiación de 12 cuotas mensuales, sin intereses. El equipo de AOA demuestra cada día su compromiso profesional y su gran sensibilidad al atender a quienes padecen glaucoma, para darles tranquilidad, con los mejores tratamientos.



