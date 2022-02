El concepto ‘hágalo usted mismo’ llega a las cámaras frigoríficas Emprendedores de Hoy

martes, 22 de febrero de 2022, 17:16 h (CET)

Comprar cámaras frigoríficas nunca había sido tan fácil. AACORE SUPPLY es una empresa especializada en la venta de frigoríficos para supermercados, floristerías, carnicerías y pescaderías, que opera en países como España y Estados Unidos.

Esta compañía maneja un configurador en su página web que invita a sus clientes a establecer cuál es el tipo de cámara frigorífica que desean para su empresa en tan solo cinco pasos. Después de realizar la configuración de este implemento industrial, el precio final aparecerá en la página y el comprador podrá obtener un producto a su medida.

Paso a paso para utilizar el configurador Primero, se debe tener en cuenta la temperatura que se va a necesitar en la cámara frigorífica. Después, es necesario definir el espesor del panel. Es muy importante tener claro cómo va a ser el espesor de esta división porque influye en el ahorro de energía y en mantener la temperatura necesaria para la conservación de los productos alimenticios o de otra línea. En el paso siguiente se deben establecer las dimensiones de la congeladora o refrigeradora.Cuál será su altura, su ancho y si tendrá suelo. El panel frigorífico de 60 mm de espesor es uno de los más utilizados en España, para la construcción de las cámaras frigoríficas de refrigeración, siendo el de 100 mm el más utilizado en las cámaras frigoríficas de congelación. En el cuarto paso, aparece la elección de la puerta, que puede ser corredera o pivotante. Con estas especificaciones, se llega a la última fase, donde el cliente puede tomar la decisión de comprar solo la cámara frigorífica; seleccionar el equipo frigorífico del tipo deseado, efectuar el pago y solicitar el montaje de la cámara frigorífica; o hacer el montaje él mismo.

¿Por qué optar por un congelador o refrigerador modular? Las cámaras frigoríficas modulares se adaptan mejor a diferentes espacios y su instalación no es complicada. Estos frigoríficos están conformados por paneles de sándwich, muy usados en la industria de aislamiento y conservación de mercancía y pueden montarse y desmontarse cuando el consumidor lo desee. El cliente puede elegir las dimensiones de la cámara frigorífica según su presupuesto y necesidad, para conservar sus productos con la temperatura adecuada. Así mismo, para instalar estos espacios refrigerados de almacenamiento de frío, no es necesario realizar ninguna reforma en el establecimiento comercial donde se va a realizar el montaje, puesto que este se adapta fácilmente a cualquier área. En definitiva, si un comerciante se decide a instalar una cámara frigorífica en su empresa, debe buscar la asesoría de profesionales especializados como los que forman el equipo de AACORE SUPPLY.



