Distribución de recambios de cerrajería para automoción con EGINER

martes, 22 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Uno de los enfoques más importantes en la actualidad es la digitalización de todos los sectores de la economía.

Esto se debe a la necesidad de adoptar medidas más respetuosas con el medioambiente y promover el ahorro de recursos naturales. En este sentido, empresas de todo tipo son constantemente impulsadas a seguir prácticas orientadas a la transformación digital y el campo de la automoción no escapa de ello.

EGINER es un ejemplo de la puesta en marcha de acciones enmarcadas en esta tendencia. Fundada en el año 1963, mantiene su filosofía de constante evolución e innovación al desarrollar la primera página web en España dedicada a la distribución online de recambios de cerrajería para automoción adaptados para profesionales.

Una opción para atender las necesidades de los clientes de forma rápida y cómoda Para los profesionales del sector de la automoción, es crucial contar con un proveedor de confianza que le suministre los recambios necesarios de forma rápida y con productos de calidad. De esta manera, una opción donde se puedan adquirir los recambios desde la comodidad de un dispositivo con conexión a internet representa una gran solución para los modelos de negocio actuales que exigen inmediatez en la atención al cliente.

Por esta razón, EGINER desarrolló una herramienta online, sencilla e intuitiva, donde las empresas de automoción pueden solicitar copias de todo tipo de llaves de coches (con o sin transponder, codificadas, con chip, con mando, smart keys, espadines o carcasas), así como bombines de puertas y antirrobos de arranque. A través del sitio web de EGINER, las empresas de automoción pueden darse de alta y acceder a la sección exclusiva para profesionales, con la opción de realizar consultas o tramitar pedidos de recambios adaptados a código o fotografía de la llave del vehículo.

Gracias a su gran stock de más de 3.000 referencias, EGINER realiza la entrega de sus pedidos en intervalo de 12 a 24 horas en toda la península y Baleares.

Servicios de duplicados y recuperación de llaves Tener en orden todo lo que se requiere para conducir un vehículo sin preocupaciones abarca más que una periódica revisión mecánica y el mantener a mano los documentos correspondientes. Contar con un duplicado de las llaves del coche o moto es una tarea que no debe dejarse de lado, ya que puede ser de gran ayuda en una situación de pérdida, robo o rotura.

En respuesta a escenarios como estos, EGINER también ofrece a particulares servicios de duplicados urgentes y recuperación por pérdida total, desde su sede en Barcelona.



