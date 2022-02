Protect Soiart Distribución comercializa el detector de CO2 Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de febrero de 2022, 15:53 h (CET)

En los últimos dos años, medir la calidad del aire en los espacios cerrados se ha vuelto una tarea muy importante para la salud humana en consecuencia a la pandemia generada por el COVID-19. Muchas compañías están fabricando aparatos que detectan los niveles de CO2 en un entorno determinado, los cuales permiten establecer si un lugar tiene o no una correcta ventilación.

La tienda de productos de limpieza y desinfección Protect Soiart Distribución ofrece un producto estrella que es el medidor de dióxido de carbono, un dispositivo fácil de usar, de alta calidad y que se puede adquirir a un precio asequible.

Medir el CO2 para así evitar posibles contagios de COVID-19 A día de hoy, es necesario evaluar el estado de la ventilación en recintos o establecimientos comerciales, puesto que la concentración de dióxido de carbono en estos espacios puede llegar a ser de 700 partes por millón. Esto genera que la calidad del aire sea deficiente y facilite la circulación del actual COVID-19. Incluso existen lugares que pueden tener muchas ventanas y puertas para que entre el aire, pero si estas no permiten que el viento fluya de manera natural, el riesgo de contagio por COVID-19 seguirá latente.

Esta es una situación preocupante y que requiere toda la atención de los expertos. Además de usar filtros que contengan las partículas del virus que se encuentran en el ambiente, es conveniente utilizar el sensor de Protect Soiart Distribución. Este ejecuta detecciones rápidas de CO2 en el entorno y suministra información sobre la calidad del oxígeno que se está respirando.

¿Cuáles son las características de los detectores CO2 de Protect Soiart Distribución? Las oficinas, las instituciones educativas y los hogares ahora podrán estar más protegidos, gracias a los medidores de dióxido de carbono de Protect Soiart Distribución. Dentro de estos dispositivos que se promocionan en su tienda online, se encuentra el sensor Dioxcare, el cual tiene una pantalla de 3.2 y muestra en tiempo real la calidad del aire que se respira.

El aparato alcanza a almacenar hasta casi 1.000 grupos de datos y proporciona la exportación de estos a PDF. Este es un producto práctico que puede ser usado en cualquier área, que registra además la fecha y la hora y que, sobre todo, es de gran utilidad en lugares donde hay una mayor concentración de gases tóxicos, situación que es muy común en las grandes ciudades. Conocer si es saludable el aire que se inhala ahora es posible con el detector de CO2 de Protect Soiart Distribución, una empresa comprometida con la salud de la humanidad.



