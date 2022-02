Ley de la Segunda Oportunidad, asesoramiento, ayuda y ejecución del procedimiento con LiquidaTuDeuda Despacho de Abogados Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de febrero de 2022, 15:25 h (CET)

La Ley de Segunda Oportunidad es un instrumento jurídico que está dirigido a particulares, autónomos y empresarios que se encuentren en una situación de insolvencia para pagar sus deudas. Con esta ley, los deudores consiguen llegar a un acuerdo de pagos muy beneficioso con sus acreedores o bien a la cancelación total de sus deudas 100 % garantizada.

El corazón de este mecanismo legal es proteger a quienes tradicionalmente han sido buenos pagadores y que, por ciertas circunstancias, no han podido hacer frente a sus pagos por situaciones ajenas a su voluntad. Siempre actuando de buena fe.

Las condiciones para acceder a la Ley de Segunda Oportunidad LiquidaTuDeuda Abogados es un despacho jurídico especializado en la Ley de Segunda Oportunidad. Ofrece sus servicios en todo el territorio nacional, tanto online como presencial, en sus distintas oficinas con las que ya cuenta.

Son varios los requisitos imprescindibles que se aplican para acceder a este mecanismo. Uno de ellos, es que el deudor no disponga de recursos económicos suficientes para hacer frente a sus compromisos de pago, teniendo en cuenta cuáles son sus ingresos y sus gastos para vivir dignamente.

Otra condición es que la cantidad de sus deudas no supere los 5 millones de euros y que las mismas hayan sido contraídas de buena fe. No haber sido condenado por un juez en delitos socioeconómicos, contra la Seguridad Social, Hacienda o delitos contra los derechos de los trabajadores.

Excluir la vivienda habitual del procedimiento Si el deudor que se acoge a la Ley de la Segunda Oportunidad tiene una hipoteca de más de cinco años de duración sobre su vivienda habitual constando su empadronamiento durante tres años como mínimo y la está pagando, se podría excluir la misma del procedimiento de liquidación de sus bienes. Para que esto ocurra, el valor de su vivienda debe ser menor que el importe pendiente de pago de su hipoteca.

Esta empresa, que se encuentra en plena expansión, asegura que sus servicios están plenamente garantizados al 100 %.



