La agencia de traducción Enai E-Consulting Internacional Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de febrero de 2022, 12:37 h (CET)

El servicio de traducción se posiciona entre los más requeridos por las instituciones, gobiernos, particulares y empresas en la actualidad.

En concreto, uno de los campos de mayor demanda es la traducción médica que se aplica en prospectos, historias clínicas, certificados médicos, informes de diagnóstico, artículos de revistas especializadas o manuales técnicos, entre otras posibilidades.

La agencia de traducción jurada Enai E-Consulting Internacional brinda servicios de traducción en general, interpretación y traductor jurado Madrid desde hace más de diez años y en prácticamente todos los idiomas que se utilizan en España, Europa y otros continentes, como el chino, el árabe o el japonés. También ofrece servicios de traducción médica, cuya importancia ha crecido debido al avance continuo de la ciencia.

La importancia de la precisión y la profesionalidad en la traducción médica El servicio de traducción médica no solo consiste en trasladar un texto de un idioma a otro, sino también de generar un valor añadido. Dentro de esta especialidad, se traducen textos de medicamentos, ensayos clínicos, consentimientos informados, protocolos, informes y formularios, además de todos los mencionados previamente. El valor extra de este trabajo reside en lograr que un paciente conozca su estado, permitir que un investigador actualice sus conocimientos y facilitar la tarea de un médico que necesita conocer cuáles son los protocolos más eficaces para poner en práctica.

Por otra parte, se trata de una actividad desafiante y muy exigente que solo puede ser llevada a cabo por traductores de primer nivel de una agencia de traducción profesional. Un resultado incorrecto puede poner en riesgo la vida de un paciente, por lo cual la exactitud es imprescindible.

En esta línea, es fundamental que un traductor médico tenga conocimientos específicos de Medicina y Farmacología y que conozca la terminología específica para que no haya ningún tipo de malentendido ni confusión. Asimismo, las abreviaturas necesitan también una revisión minuciosa.

Por lo tanto, un traductor médico debe tener formación científica, pero también habilidades lingüísticas para que cada texto sea comprensible para los pacientes o médicos que tengan que leerlo.

La traducción médica es un campo muy demandado en todo el mundo Si bien la traducción médica ya estaba experimentando una demanda creciente, a partir de la emergencia de la pandemia del COVID-19 se ratificó su importancia a nivel mundial. Nunca había circulado en el planeta tanta información de divulgación y de carácter científico vinculada a la salud como en los últimos dos años.

Cuando se requiere un trabajo de traducción con este nivel de complejidad, lo mejor es recurrir a una agencia de traducción con experiencia que sea confiable y garantice la calidad de sus trabajos, como es el caso de Enai E-Consulting Internacional. Sus profesionales altamente capacitados son capaces de realizar cualquier tipo de servicio de traducción médica con exactitud y eficiencia.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.