Virgin telco vuelve a sorprender a todos con sus ofertas Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de febrero de 2022, 14:46 h (CET)

La era digital demanda planes de telefonía móvil, servicios de internet y paquetes de televisión de pago acordes a las necesidades del consumidor.

Una conexión inestable genera malestar en el cliente, ya que este elemento se ha convertido en una herramienta adicional para desempeñar actividades laborales o educativas.

Las ofertas de Virgin telco, una distribuidora de servicios de internet, televisión de pago y telefonía móvil, se ajustan a los requerimientos del cliente. Las ofertas disponibles son totalmente personalizables, dando la opción de que el cliente pague únicamente por el servicio que necesita.

Las diferentes opciones que ofrece Virgin telco El plan denominado “Hazte Virgin telco” es uno de los más solicitados en la actualidad por los beneficios que produce. Por un coste de 49 €, el consumidor accede a un paquete que incluye 600 MB de fibra óptica, 50 GB de internet móvil y más de 60 canales con un decodificador con tecnología Android y resolución 4K. Además, incluye Amazon Prime durante 1 año como regalo por la instalación. Además, contratar las tres funciones no es un requisito.

En cuanto a telefonía móvil y fibra óptica, el plan ‘para los intensos’ incluye 300 MB de velocidad y 25 GB de internet móvil, más llamadas ilimitadas. Esto, por un precio de 43 € mensuales.

¿Cuáles son los beneficios de contratar el servicio de Virgin telco? Para empezar, las tarifas no incluyen cargos inesperados a final del mes y ofrecen la garantía de que el cliente conozca el valor de su factura en todo momento. En cuanto al servicio de fibra óptica, permite navegar con la última generación 5G a gran velocidad, tanto para teletrabajo como para actividades relacionadas con el entretenimiento.

La instalación de los equipos está incluida en el coste total y, en caso de faltar un dispositivo para hacer uso de la tarifa, el cliente lo obtendrá de forma gratuita. En cuanto a la duración del contrato, no existe un compromiso de permanencia. En caso de que alguno de los planes contenga este detalle, los asesores de la compañía informan al cliente de esta condición antes de finalizar el proceso.

Virgin telco se destaca por no incluir letra pequeña en sus procesos de contratación. El cliente adquiere un servicio y conoce en todo momento cuál es el valor que debe pagar, en concordancia con el plan que elija.

La relación entre calidad-precio hace realmente competitivo al servicio de Virgin telco dentro del mercado español de las telecomunicaciones. Además, el acceso a la contratación es bastante sencillo, ya que se realiza directamente desde la página web de la empresa.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.