Un brindis de cumpleaños con original vino personalizado, con Mensaje en una Botella Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de febrero de 2022, 14:12 h (CET)

Celebrar un momento particular haciendo un brindis con un buen vino es especial y hacerlo con una botella personalizada hace que este momento sea aún más mágico.

Mensaje en una Botella es la tienda online encargada de hacer realidad este obsequio, que puede hacerse como regalo de cumpleaños. Esta empresa cuenta con botellas de vino de edición limitada con etiquetas que el cliente puede elegir para obsequiar a sus seres queridos cuando celebran un día especial.

“Nunca es solo vino” Con este lema, la empresa comunica su intención de fusionar la calidad de los vinos provenientes de pequeños productores españoles, con la originalidad del diseño de las etiquetas, para promover un detalle encantador, con personalidad propia. En la página web, los usuarios pueden elegir entre más de 2.000 mensajes prediseñados, entre los que se ubica la categoría “Aniversarios”, con geniales frases para celebrar el cumpleaños de esas personas especiales.

“¿Que cuántos cumplo? Uno, los otros ya los tenía”; “A cierta edad, la pastilla del día después es el ibuprofeno”; “Que juntos cumplamos sueños, no años”; o “La vida comienza a los 40, lo anterior es práctica”, son algunas de las decenas de textos que los clientes pueden seleccionar para un familiar, pareja o amigo. También es posible solicitar la impresión de un mensaje propio o de adjuntar alguna frase en el lateral de la botella, como la fecha que se celebra o el nombre del homenajeado.

Además de disfrutar del mensaje, el destinatario recibirá un vino tinto, blanco o rosado de máxima calidad. Cada botella estará identificada con su respectiva numeración y especificaciones de origen, de manera que la trazabilidad del producto esté de manifiesto, como el mejor aval del trabajo de producción artesanal, creador de una bebida exquisita, sin filtrados que alteren sus propiedades originales.

Un obsequio para un día especial Cada botella se envía de manera gratuita a cualquier destino del territorio nacional en un estuche de regalo, con etiquetas que pueden ser solicitadas en color negro, blanco, amarillo, rojo o azul. Asimismo, el cliente puede solicitar la adición de un sobre con sello lacrado, que contendrá otra dedicatoria en letra caligráfica. Mención especial a la Botella MBS® Martín Berasategui System®, una botella que actúa también como decantador de vino, creada por este mismo reconocido chef.

Para que este original regalo de cumpleaños llegue en la fecha esperada, la tienda envía el pedido inmediatamente después del pago del mismo, de manera que la o las botellas lleguen a su destino en 24 horas o al siguiente día laborable.

Un obsequio elegante, divertido, único en su estilo puede alegrar el cumpleaños de los seres queridos, quienes estarán encantados de brindar con un vino “pensado” exclusivamente para ellos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.