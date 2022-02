Steel of Doom, el centro de piercings en Barcelona para todos los estilos Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Los piercings se han convertido en una tendencia muy popular en la sociedad actual, llegando incluso a igualar a los tatuajes. Esto ha hecho que cada vez sean más los lugares destinados a ofrecer servicios de perforación.

Sin embargo, escoger adecuadamente el lugar para llevar a cabo este proceso resulta fundamental.

Al respecto, Steel Of Doom se ha consolidado como uno de los centros predilectos para hacerse un piercing Barcelona. Con amplia trayectoria en esta práctica, este centro se ha consolidado por aspectos como la estética, delicadeza e higiene que ofrecen en sus servicios, lo que les ha llevado a convertirse en una de las opciones favoritas de las personas interesadas en este mundo.

Hacerse un piercing de forma segura: aspectos clave Un piercing es una práctica muy reconocida en la que una persona decide perforar alguna parte de su cuerpo y decorarlo con joyas de su preferencia. Aunque, por lo general, se trata de un proceso sencillo, es necesario tener en cuenta aspectos como la elección del lugar y la joyería.

En la actualidad, las perforaciones se han popularizado ampliamente en la sociedad, lo que ha incrementado el número de lugares para realizarse este servicio. No obstante, una de las principales recomendaciones es acudir a un espacio donde se dediquen de forma profesional al body piercing, ya que así es posible garantizar la higiene en el procedimiento y también un resultado positivo y favorecedor.

A lo anterior, se suma la importancia de elegir la joya más segura para el cuerpo. En estos casos, las elaboradas de titanio u oro destacan como las más utilizadas. Una de mala calidad puede afectar la cicatrización e incluso causar alergias o daños en la zona perforada.

Expertos en todo tipo de piercing en Barcelona Con una destacada experiencia en el sector, Steel Of Doom se ha popularizado en Barcelona por la realización de piercings y tatuajes de alta gama.

Dentro de sus servicios, ofrecen perforaciones faciales y corporales, cuyos precios varían de acuerdo a la zona. Laura Blu es la especialista encargada de ofrecer el servicio de piercings en este centro, garantizando la máxima higiene y los mejores resultados en cada trabajo.

Además de la calidad de servicio, esta empresa se caracteriza en el mercado por ofrecer ofertas permanentes a sus clientes en la opción que elija. En el caso de los piercings, cuentan con un descuento de 15 € a partir de la segunda perforación en las orejas.

A través de su sitio web, los interesados podrán solicitar una cita para realizarse unpiercing con la mayor comodidad, seguridad e higiene que ofrece y garantiza Steel Of Doom.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.