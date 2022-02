Nueva resolución de la DGT sobre las futuras balizas V-16 geolocalizadas Emprendedores de Hoy

jueves, 17 de febrero de 2022, 12:56 h (CET)

Hace poco, se ha dictado una nueva resolución emanada por la Dirección General de Tráfico, que establece tanto el protocolo como el formato que las balizas luminosas V-16 deberán seguir para el envío de datos al Punto de Acceso Nacional. Estas balizas son la evolución de los triángulos de emergencia, los cuales se han usado durante años para la señalización de accidentes.

Estos nuevos dispositivos no solo son más eficientes, sino también más inteligentes, ofreciendo mayor seguridad en carretera. Iluminer, empresa especializada en la venta y distribución de estas balizas, ya está adaptando sus señales v16 a las nuevas exigencias de la DGT, asegurando no solo un óptimo funcionamiento de la luz de señalización, sino también un sistema de comunicación infalible con la red nacional de seguridad vial.

Nueva regulación de la Dirección General de Tráfico sobre las balizas V-16 El pasado 30 de noviembre de 2021, la DGT publicó una nueva regulación que, básicamente, manifiesta la necesidad de regular y definir la forma en la que las balizas luminosas V-16 para la señalización de accidentes en carretera, establecerán comunicación con la DGT.

Para ello, la resolución establece que las balizas deberán incorporar un dispositivo de geolocalización, que al mismo tiempo pueda emitir una señal de alarma a la Dirección General de Tráfico para indicar inmediatamente la ubicación exacta del incidente. Otra de las nuevas especificaciones técnicas establecidas es la conexión necesaria con el Punto de Acceso Nacional, que permita a los usuarios acceder a información sobre tráfico, en pro de la seguridad vial. Todo esto a través de un certificado digital proporcionado directamente por la DGT.

¿Qué protocolos hay que tener en cuenta para usar las nuevas balizas V-16? Para la utilización de las balizas, según la nueva normativa, deberán tenerse en cuenta algunos protocolos. Por ejemplo, será necesario enviar un mensaje de activación y uno de desactivación por cada incidente reportado. La señal de activación tendrá que enviarse 100 segundos después de que el dispositivo haya sido encendido físicamente. Los envíos de mensajes deberán mantener la frecuencia de 100 segundos por cada uno. Por último, tendrá que proporcionarse el posicionamiento del dispositivo con una precisión inferior a los 5 metros. En cuanto a la conectividad entre las balizas y el Punto de Acceso Nacional, se tendrán en cuenta dos protocolos. El protocolo A regirá las comunicaciones entre el dispositivo V-16 y los sistemas de información del fabricante de las mismas. Por otro lado, el protocolo B será para la conexión entre el sistema de información de los fabricantes de las balizas y el Punto de Acceso Nacional. Además, se hará uso de tecnología móvil dentro de los estándares 4G y 5G LPWA de la GSMA.

Las balizas luminosas que se venden a través de la empresa Iluminer ya cuentan con estos requisitos. Esto no solamente garantiza un funcionamiento adecuado de la luz de señalización, sino también la infalibilidad de su sistema de comunicación con la Red Nacional de Seguridad Vial. Para más información sobre las balizas distribuidas por esta empresa, se puede consultar su página web.



