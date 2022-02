Check Point Software presenta los resultados del cuarto trimestre y del global de 2021

Resultados financieros del cuarto trimestre de 2021, así como los resultados anuales de Check Point Software Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), un proveedor líder especializado en ciberseguridad a nivel mundial, ha anunciado sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2021, así como los resultados anuales, al 31 de diciembre de ese año:

"Cerramos el año 2021 con unos sólidos resultados financieros. Ha sido el sexto trimestre consecutivo con una facturación acelerada1 que ha alcanzado un crecimiento del 14% en el cuarto trimestre. Nuestro éxito se ha visto impulsado por las capacidades de nuestra plataforma Infinity y las fortalezas de nuestros pilares clave: las soluciones de seguridad de red Check Point Quantum, Check Point Harmony y Check Point CloudGuard", ha declarado Gil Shwed, fundador y CEO de Check Point Software Technologies. "Comenzamos el año 2022 con iniciativas centradas en impulsar el crecimiento:

Nueva serie de dispositivos para los centros de datos que bate récords: Quantum LightSpeed.

Ampliación de nuestra oferta de CloudGuard para la seguridad de los desarrolladores con la adquisición de Spectral, nuestra quinta obtención en la nube.

Ampliación de nuestra fuerza de ventas.

Nuevas iniciativas Rockets - centradas en nuestras áreas clave de crecimiento de la nube, la seguridad del correo electrónico y MDR/MPR.

Presentación del nuevo logotipo y marca de Check Point Software. Todas las iniciativas anteriores subrayan los elementos diferenciadores de Check Point Software y su nuevo lema: "You Deserve the Best Security", concluye Shwed.

Durante el cuarto trimestre del año, la compañía especializada en ciberseguridad experimentó un crecimiento del 6% interanual gracias a unos ingresos totales de 599 millones de dólares. Por otra parte, los ingresos por explotación de las acciones GAAP alcanzaron los 246 millones de dólares en este periodo del año. Los ingresos de explotación de acciones no-GAAP, por su parte, representan el 47% y el 51% de los ingresos en el cuarto trimestre de 2021 y 2020, respectivamente (285 millones de dólares igual que en el cuarto trimestre de 2020). Teniendo en cuenta los ingresos diferidos, el cuarto trimestre de 2021 se ha cerrado con un total de 1.707 millones de dólares, lo que supone crecimiento interanual del 15%.

En cuanto a los resultados anuales del 2020, la compañía especializada en ciberseguridad experimentó un crecimiento del 5% en comparación con el año anterior, gracias a unos ingresos totales de 2.167 millones de dólares. Por otra parte, el beneficio por acción GAAP alcanzó los 6,08 dólares este año, lo que supone un incremento del 2% interanual. El beneficio por acción no-GAAP, por su parte, fue de 7,02 dólares, que se traduce en un incremento del 4% interanual.

Información sobre la teleconferencia y el webcast

Check Point Software celebró una conferencia telemática con la comunidad inversora el pasado 3 de febrero de 2022, a las 8:30 AM ET/5:30 AM PT. Para escuchar la retransmisión en directo o la repetición, visite la página web www.checkpoint.com/ir.

Programa de participación en la conferencia de inversores del primer trimestre de 2022:

Conferencia de inversores institucionales de Raymond James 2021. 7 de marzo de 2022 - Fireside Chat & 1x1 Meetings.

Conferencia de medios, telecomunicaciones y tecnología de Morgan Stanley 2021. 9-10 de marzo de 2022 - Sólo reuniones 1x1

Se espera que los miembros del equipo directivo de Check Point Software participen en estas conferencias y expongan las últimas estrategias e iniciativas de la compañía. Está previsto que las exposiciones de la jornada de Check Point Software estén disponibles a través de la página web de la compañía. Para acceder a estas presentaciones y a la información más actualizada, se puede visitar la página web de la compañía en www.checkpoint.com/ir. El programa está sujeto a cambios.