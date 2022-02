El negocio de los trasteros se encuentra en un continuo crecimiento

Mudanzas Macarena se hace eco de la noticia lanzada por el portal Utrera Web sobre el continuo crecimiento del negocio de los trasteros Mudanzas Macarena, una empresa de mudanzas de oficina en Sevilla con trasteros en Sevilla, se hace eco de la información aportada por el portal Utrera Web sobre el incremento de trasteros por el poco espacio de las viviendas.

Aunque llegaron a los países europeos, teniendo un mayor éxito en los países del Norte de Europa, en los años 80 y fue un modelo de negocio que se conoció en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, realmente en España se conocieron años más tarde y es un negocio que no para de crecer a día de hoy. La principal razón es la falta de espacio en las viviendas y, es por ello, que recurren al ‘self storage’.

Por el ritmo de vida y las circunstancias socioeconómicas, los hijos abandonan el hogar familiar mucho más tarde que hace unos años. Este es el principal motivo de guardar las pertenencias en otro lugar, que no sea la habitación que se quedaba vacía. Este negocio se concentra principalmente en las ciudades grandes como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Alicante y Sevilla, aunque no existe ninguna comunidad autónoma en el que no existan.

Además de guardar los artículos que no se utilizan con frecuencia, muchas familias aprovechan este servicio para hacer los cambios de temporada, es decir, por ejemplo guardar los artículos que utilizan más en verano que en invierno y a la inversa. Otro gran grupo, son aquellas familias que están haciendo reformas en la vivienda y necesitan un lugar para guardar los objetos personales y aquellos muebles que tienen que volver a ser utilizados.

Las empresas también aprovechan este servicio de almacenaje, por ejemplo es el caso de los intermediarios entre clientes y fabricantes para guardar el stock hasta la venta o aquellas compañías que no cuentan con un almacén o algún espacio físico fijo.