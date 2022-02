World Vision exige el cese de la violencia en Colombia ante la crisis humanitaria El conflicto armado en comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas se ha intensificado, impidiendo la llegada de ayuda humanitaria de emergencia Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 16 de febrero de 2022, 12:16 h (CET) World Vision hace un llamamiento urgente para detener las confrontaciones bélicas entre grupos armados y los ataques a la población civil y a los actores humanitarios en Colombia. La ONG insiste en el cese de los homicidios y amenazas a líderes comunitarios, los desplazamientos y confinamientos forzados y otros hechos que violan los derechos humanos, los derechos de la infancia y el derecho internacional humanitario.

Es preocupante observar cómo el agravamiento del conflicto armado afecta diariamente a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, en particular en Arauca, Chocó Cauca, Guaviare y Nariño. A esta situación se une que, sistemáticamente, se impide la llegada de ayuda humanitaria de emergencia.



World Vision insiste en el cumplimiento de los acuerdos de paz y en la protección y bienestar integral de las niñas y niños en todo el país.

La ONG quiere poner el foco en la importancia del diálogo y el cese de todas las hostilidades entre los grupos armados. La prioridad siempre debe ser el respeto de la vida de las personas; se hace vital la asistencia a las víctimas del conflicto y la garantía de No Repetición, de conformidad con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad de la ONU.

World Vision se solidariza con las comunidades y familias que sufren la violencia y la desigualdad, y muestra su compromiso con la defensa y la atención de los más vulnerables. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.