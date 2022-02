El Instituto de Estudios Financieros lidera un importante proyecto europeo sobre finanzas sostenibles

El Instituto de Estudios Financieros (IEF) lideraun proyecto cofinanciado por el programa ERASMUS+ de la UE sobre educación financiera en finanzas sostenibles para personas con discapacidad. Gracias a la experiencia que ha adquirido durante sus más de 30 años de trayectoria profesional en el ámbito nacional e internacional del conocimiento financiero, el IEF se pone al frente de varias instituciones para liderar el proyecto DisFinLit (Sustainable Financial Literacy for Youth Disabled).

El programa DisFinLit acercará la alfabetización financiera sostenible a personas con discapacidad y lo hace en concordancia con los objetivos de la International Network of Financial Education de la OCDE y la Comisión Europea. La educación financiera es una habilidad vital fundamental para poder participar en la sociedad y, además, la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la importancia de las competencias digitales, por lo que este programa generará contenidos online.

El IEF dirigirá este proyecto internacional para que personas con discapacidad puedan acceder a esta formación, contando con la participación en el consorcio del proyecto con laAccreditation Council forEntrepreneurial and Engaged Universities (ACEEU),la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo(CONACEE), Dutch Foundation of InnovationWelfare 2 Work (DFW2W), Eurodimensions y EffebiAssociation.

El proyecto DisFinLit está previsto que tenga una duración de 2 años. El calendario está dividido en dos partes: la primera de ellas, hasta noviembre de 2022, servirá para recopilar todos los planes de estudio y los materiales sobre alfabetización financiera sostenible y adaptarlos para que personas con discapacidad puedan utilizarlos. La segunda parte, de noviembre hasta el final del proyecto, buscará crear una comunidad de buenas prácticas interesadas en la alfabetización financiera sostenible para personas con discapacidad y seleccionar la mejor plataforma posible para empezar a compartir los contenidos adaptados.

El IEF contará con el apoyo de varias organizaciones para difundir, evaluar y valorizar el proyecto desde distintos puntos de Europa: Werkcenter Scotland y Werkcenter International desde Holanda, ConsorzioNazionale per la Formazione, l’Aggiornamentoel’Orientamento (CONFAO) desde Italia, Business Bureau desde Malta, Asociación Nacional de Centros Certificados de Profesionalidad (ANCCP), Spanish Council fortheDefense of Disability and Dependence (CEDDD) y EFPA Spain desde España y Science-to-Business Marketing Research Center desde Alemania.

El seguimiento del proyecto se realizará a través de cuatro reuniones técnicas transnacionales a nivel europeo. En concreto, en febrero de 2022 está prevista una reunión en Madrid, en septiembre de 2022 en Roma, en abril de 2023 en Münster y en octubre de 2023, la última, en Barcelona para evaluar los resultados de DisFinLit.