La bebida de moda es el cocktail, por Enbabia Infused

La coctelería sigue imponiéndose en los bares del mundo y no deja de sorprender por las permanentes invenciones que proponen los bartenders. Enbabia Infused es un local que, desde hace más de 20 años, invita a degustar diferentes tipos de cócteles.

El grupo empresarial Party Area es el encargado de hacer que esta iniciativa comercial continúe teniendo éxito dentro de la noche madrileña. Enbabia Infused está calificada como un lugar que no puede dejar de visitarse en la Puerta del Sol en diferentes plataformas virtuales dedicadas a la promoción de hoteles, bares y restaurantes.

Amplia experiencia en el sector de la coctelería Party Area es un grupo empresarial que tiene una experiencia de 25 años en el mundo de la coctelería y el entretenimiento. Ellos ofrecen varias salas en Madrid, entre las que se encuentra Enbabia Infused, que ofrece entre sus novedades un licor artesanal exclusivo para el deleite de los clientes. Por otra parte, una de las premisas del bar es que sus visitantes salgan de allí más contentos de lo que llegaron, después de experimentar nuevos olores y sabores con las bebidas exóticas y pequeños platos que componen la oferta gastronómica del pub. Para acudir al bar es necesario realizar una reserva a través de las redes sociales y así disfrutar de sus fusiones cocteleras. Enbabia Infused invita a los españoles y a los turistas a desconectar de la rutina laboral y regalarse un rato de ocio para recargar energías con las amistades o la pareja.

Cócteles tradicionales y propuestas modernas e innovadoras Enbabia Infused cuenta con un extenso abanico de propuestas para sus clientes, que va desde cócteles tradicionales como los mojitos hasta preparaciones de gran demanda como Bramble, uno de los combinados preferidos de los cocteleros que es elaborado con ginebra, zumo de limón y crema de frutos rojos. Al igual que en otras salas de entretenimiento de Madrid, este establecimiento también ofrece talleres de coctelería que le brindan a los participantes la opción de conocer todas las técnicas usadas en la coctelería tradicional y artesanal. Las fusiones son el pan de cada día: en la música, las artes plásticas, la moda y en los licores, bebidas en las que se continuarán viendo mezclas interesantes y retadoras. Enbabia Infused pertenece a esos grupos de creativos que les apuestan a nuevos desafíos en el mundo de los cócteles y a la fabricación de alcohol macerado.



