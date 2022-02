Cientos de slots y numerosos juegos disponibles, pero siempre hay trucos para los casinos en línea que son útiles para todos Los gráficos y la experiencia de juego en estos casinos es, cada día, más realista e inmersiva Redacción

miércoles, 16 de febrero de 2022, 08:54 h (CET) La revolución tecnológica que hemos vivido en los últimos años ha afectado también a la forma en la que nos entretenemos y disfrutamos del ocio. Esto ha supuesto que cada vez más personas dejen de acudir a casinos físicos y empiecen a jugar en plataformas virtuales con su móvil, tableta u ordenador. De hecho, muchos jugadores consideran que, a día de hoy, los mejores casinos en España son virtuales.

En la actualidad, los casinos online que podemos encontrar en internet son muy completos y en ellos se puede jugar a los juegos tradicionales de casino como la ruleta, las tragaperras o el blackjack. Gracias a los innovadores softwares utilizados, los gráficos y la experiencia de juego en estos casinos es, cada día, más realista e inmersiva.

Estas plataformas online son totalmente seguras y legales. Eso sí, debemos tener algunas precauciones a la hora de jugar para asegurarnos de que realmente se trata de plataformas legales en España. Estos casinos siempre deberán tener la licencia de juego legal, concedida por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), que garantiza que la plataforma en cuestión cumple con la normativa.

Además de esto, existen otras cuestiones a tener en cuenta cuando elegimos un casino online u otro. En estas plataformas podemos encontrar cientos de juegos de casino pero no todos brindan la misma experiencia. A continuación, vamos a ver algunos trucos muy útiles para elegir el mejor casino.

Tener claro lo que buscamos

Antes de elegir el casino online ideal para nosotros debemos tener claro qué aspectos consideramos importantes en un casino y cuáles son los menos relevantes para nosotros. Cada una de estas plataformas tiene sus pros y sus contras y, por tanto, están indicadas para un tipo de jugador concreto.

Algunos casinos virtuales centran sus servicios en un juego determinado, mientras que otros ofrecen promociones muy atractivas. Además, existen casinos que tienen App propia y otros que no. Por eso, a la hora de elegir un casino con unas características determinadas u otras, es muy importante que tengamos claro qué es lo que buscamos exactamente.

Durante este proceso también deberemos considerar las diferentes modalidades de casinos online existentes en función de cómo queramos jugar. Para algunos de estos casinos necesitaremos descargar una app o un software de juego.

Además, algunos casinos sólo están disponibles en modo escritorio, por lo que necesitaremos, sí o sí, un ordenador. En caso de casinos online no descargables necesitaremos un navegador con Flash Player.

Analizar las características del casino

Aunque cada casino online es un mundo y todos tienen sus ventajas y desventajas, existen algunos aspectos que pueden ayudarnos a determinar si una plataforma es un buen lugar de juego online. El primero y principal es, sin duda, que esté constituida como un casino legal y cuente con la licencia de la DGOJ.

Además, también debemos valorar positivamente otros aspectos como, por ejemplo, que el casino tenga un buen servicio de Atención al Cliente. Además, también será de gran importancia echar un vistazo a los métodos de pago, tanto de depósito como de retirada, y si se ajustan a nosotros.

Otros aspectos que podemos tener en cuenta son: si existen promociones habituales para usuarios registrados, si hay un programa de fidelidad, si se ofrecen juegos en vivo y cuáles son las opiniones de otros usuarios.

Probar las demos de varios casinos

Una vez sepamos el tipo de casino online que nos interesa, será el momento de analizar varias plataformas. Una muy buena idea para saber si un casino online se adapta a nuestras preferencias es probarlos sin necesidad de poner dinero real, a través de sus demos.

De esta manera, podremos vivir la experiencia de juego completa para sacar nuestras propias conclusiones. Tras probar la demo de varios de los casinos que nos interesan, podremos sacar nuestras propias conclusiones y elegir el casino más adecuado para nosotros.

Valorar los bonos y promociones

El Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades del juego, introdujo algunos cambios en el sector que afectaron drásticamente a las promociones en los casinos online.

En concreto, esta ley prohibió los bonos de bienvenida, por lo que cuando empecemos a jugar en un nuevo casino online no podremos disfrutar de esta promoción. Eso sí, debemos tener en cuenta que los bonos para cuentas verificadas con una antigüedad superior a 30 días siguen estando permitidos.

Por eso, a la hora de elegir un casino u otro será muy importante informarse de los bonos y promociones a los que podremos acceder en un futuro. Por ejemplo, muchos casinos online ofrecen bonos por depósito, que consisten en doblar el depósito abonado por el jugador.

