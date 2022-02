Metodología Wonder, la nueva aparatología corporal que transforma los negocios estéticos Emprendedores de Hoy

La tonificación muscular es uno de los mayores quebraderos de cabeza al realizar ejercicio, ya que lograrlo no es algo sencillo y en ocasiones no se notan los resultados del esfuerzo.

Wonder es una tecnología española que ha desarrollado un tratamiento revolucionario que aumenta la musculatura y quema la grasa del cuerpo, además de potenciar la tonificación. Por sus buenos resultados, esta nueva aparatología corporal que transforma cualquier negocio estético ha llegado con fuerza y ha sido incorporada en diferentes centros de estética.

La incorporación de Wonder a negocios y centros de estética Wonder es el primer y único equipo capaz de combinar de forma simultánea la emisión electromagnética focalizada y la neuroestimulación selectiva de alta intensidad. Esto se traduce en un contundente y eficaz método que imita las señales e impulsos enviados por el cerebro a los músculos en medio de un ejercicio físico convencional. Así se estimulan estas áreas para que se contraigan y, por ende, se desarrollen dando resultados rápidos, notables y certeros. Se ha comprobado que una sesión de tratamiento con Wonder de 25 minutos corresponde a tres horas de entrenamiento físico tradicional.

La gran usabilidad y adaptabilidad de esta tecnología de rápida tonificación corporal estética permite que sea un negocio altamente rentable.

Cualquier centro especializado en esta área puede encontrar en este servicio una gran oportunidad que resulta beneficiosa y con una gran retribución económica. Desde el año 2013 este sistema de tonificación corporal es usado en deportes de élite en más de 60 países, logrando así ofrecer una remodelación total, un adelgazamiento inmediato y un notable aumento de la masa corporal.

¿Cómo implementar la tecnología de Wonder en centros de estética? Esta empresa ha facilitado un curso de formación gratuito, sin límite de tiempo ni participantes, con formadores capacitados y expertos. Dichos formadores además de enseñar a utilizar el dispositivo, realizan una supervisión a cada interesado, propiciando que motiven a sus pacientes en el uso de los aparatos.

Wonder funciona obligando a los músculos a contraerse hasta 52.000 veces durante el tratamiento y provoca un crecimiento que va desde un 16% hasta un 25% del volumen de masa muscular. Con dos sesiones a la semana de 25 minutos puede notarse un cambio sustancial.

Establecer contacto con Wonder Clinic es posible a través de su página web, al correo electrónico y por teléfono y cuentan con distribuidores autorizados en España y en países como Australia, Chile, Colombia, Grecia, Ecuador, Francia, Italia, México, Suecia y Reino Unido, entre muchos otros.



