Situación de la Ley de Segunda Oportunidad tras la pandemia Emprendedores de Hoy

martes, 15 de febrero de 2022, 12:44 h (CET)

Una de las mayores realidades que existe en la actualidad ha sido la crisis económica que impactó a diferentes países del mundo a causa de la pandemia por COVID-19. España no ha sido la excepción y cada vez son más los particulares y autónomos que atraviesan un escenario de sobreendeudamiento y que se encuentran incapacitadas para hacer frente sus obligaciones de pago.

Si bien la Ley de Segunda Oportunidad se ha configurado como la alternativa para solucionar la mayoría de estos casos, la misma crisis sanitaria ha ocasionado un importante incremento de este tipo de procedimientos, para acogerse a esta Ley, ocasionando que la asistencia de profesionales en esta materia sea un requisito esencial.

Ante esto, los profesionales del despacho de abogados Segundas Oportunidades Málaga se han caracterizado por asesorar a particulares y autónomos interesados en acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad y tener la posibilidad de comenzar nuevamente sus vidas sin deudas.

Ley de Segunda Oportunidad tras la llegada del COVID-19 Esta ley fue desarrollada con el objetivo de dar una solución al impacto económico que la anterior crisis había tenido en la población española, para lo cual fueron establecidos algunos requisitos que los particulares y autónomos deben cumplir para acogerse a esta norma jurídica y resultar beneficiados con la cancelación de su deuda o parte de ella.

Sin embargo, en los últimos años, a raíz de la pandemia, las solicitudes de acogida a la Ley de Segunda Oportunidad se han incrementado notablemente, esto se debe a que el virus ha causado numerosos estragos en el sector empresarial y familiar

Ante este escenario, la Ley de Segunda Oportunidad supone un salvavidas para esas familias y empresarios que atraviesan problemas financieros y no tienen la posibilidad de pagar sus deudas, para lo cual, es esencial la asistencia de abogados especialistas en segunda oportunidad para llevar a cabo el procedimiento de forma correcta.

Especialistas en Segunda Oportunidad en Málaga Ante el creciente aumento de personas que solicitan ser acogidas por la Ley de Segunda Oportunidad, solicitar asistencia de abogados especializados se conforma como un requisito esencial a la hora de llevar a cabo el proceso con éxito.

Los abogados de Segundas Oportunidades se enfocan en proporcionar servicios de asesoramiento y asistencia jurídica integral desde su despacho para ofrecer soluciones concretas ajustadas a la situación particular de cada persona.

A través de una asesoría gratuita y el estudio de casos de forma individualizada, estos profesionales analizan la viabilidad de cada situación y desarrollan estrategias para llevar a cabo la solicitud de segunda oportunidad, de manera que se puedan obtener el resultado deseado, sin riesgos y con rigor.

Con amplia experiencia en el sector y un equipo de profesionales altamente capacitados, el despacho de Segundas Oportunidades es reconocido por trabajar basándose en principios de honestidad, eficiencia y responsabilidad para garantizar la solución que más favorezca a sus clientes.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.