El éxito de Soria ¡Ya! en un vistazo Triunfo en la capital y en las ciudades medianas

martes, 15 de febrero de 2022, 11:30 h (CET) Con los resultados de las elecciones anticipadas del 13-F en Castilla y León, hemos observado un fenómeno que ya nos suena: la espectacular victoria de Soria ¡Ya! en su circunscripción, obteniendo 3 de los 5 escaños que asigna al parlamento castellano-leonés. Para explicar esta experiencia, encontramos dos hechos indiscutibles:

Soria ¡Ya!, principalmente, cosecha su éxito a costa de recoger electorado que era socialista en 2019

Una de las causas evidentes sería el discurso relativo a las promesas incumplidas por el bipartidismo en la región desde hace décadas, junto con el candente problema de la despoblación. Pese a que la lucha contra la despoblación ha sido un argumento sostenido desde todas las formaciones, resulta más creíble en la figura de Soria ¡Ya!, debido a que acumula una experiencia de 21 años de lucha social activa reconocida en la provincia. Además, junto a un discurso que intenta trascender al bloque bipartidista, se encuentra el hecho de que todavía no habían tenido la oportunidad de tocar poder institucional con el que atender directamente estas cuestiones; a diferencia de sus dos grandes adversarios.

Otra causa podría residir en la forma en la que nace la agrupación de electores. Como hemos señalado, el germen de esta opción política nace de un movimiento social con más de dos décadas de existencia, por lo que la implantación en la provincia es muy sólida. Ese tipo de organización de abajo hacia arriba podría resultar muy interesante entre el electorado de izquierdas, que podría ser partícipe del proceso y sentirse representado en los planteamientos y líderes de la formación.

Voto provincia de Soria, elecciones autonómicas. Partido 2019 2022 PSOE 40´76% 18´06% PP 27´65% 23´99% PODEMOS + IU 6´25% 2´25% Soria ¡Ya! - 42´57% C´s 11´27% 0´78% Vox 4´27% 11´47%

Triunfo en la capital y en las ciudades medianas

Mientras que en la provincia el porcentaje de voto a la candidatura de Soria ¡Ya! ha sido de 42´57%, en la capital ha sido de 50´34%. El éxito en las poblaciones con mayor número de habitantes en esta circunscripción electoral es clave. Se trata de la provincia española menos poblada, con menor densidad de población (8´8 personas por km2) y con un índice de envejecimiento 65´12 puntos superior a la media española (129´11 frente a 194´02 de Soria en 2021). La capacidad para movilizar en las zonas rurales todavía está en cuestión, aunque se ha de admitir que en una parte importante de los pueblos de la zona rural ha ganado el PP las elecciones.

La importancia en este punto reside en que la provincia de Soria posee una población total de 88.747 habitantes. La capital aglutina 39.695 habitantes, siendo la única ciudad que supera los 10.000 habitantes. Por ello, la victoria en la capital es clave; donde de hecho, han arrasado. Solo 11 municipios superan los 1.000 habitantes en Soria.

Sin lugar a duda, la articulación de los principios y reivindicaciones que sigue la formación es otro de los elementos que tiene el suficiente peso para conseguir el cambio de voto hacia su formación. Entre los principios destacan, a parte de presentarse como un movimiento de la sociedad civil y sin ánimo de lucro, que no pretende financiarse a través de subvenciones y que su existencia se reduce hasta el momento en el que se cumplan las reivindicaciones. Éstas pasan desde la modernización y mejora de las infraestructuras ferroviarias, de telecomunicaciones y sanitarias hasta un impulso de la cultura, turismo e industria. Todo con las especificidades de la provincia y con reivindicaciones propias.

Otro hecho destacable es que, sumando la experiencia de Teruel Existe en la cual se inspira Soria ¡Ya! abiertamente, allí donde han triunfado los partidos de la EV ha sido a costa de aglutinar electorado de izquierdas y descontento. Es preciso destacar que los contextos de estas dos provincias y sus respectivas plataformas provinciales comparten ciertas semejanzas, y que sus experiencias no podrían ser extrapolables a otras regiones o contextos. Además, hay que tener en cuenta dos condicionantes más: el adelanto electoral ha impedido a muchas plataformas de la España Vaciada consolidar sus proyectos antes de presentarse; y estas elecciones, a pesar de ser autonómicas, han tenido una configuración en clave nacional.

Es difícil determinar hasta que punto esta última afirmación condiciona el contexto para las plataformas de la España Vaciada, ya que son partidos que también se configuran en clave nacional por sus aspiraciones y reivindicaciones. Y aunque desde estas formaciones se intente aparentar un clima de tranquilidad por los escasos resultados en otras provincias, es necesario plantearse si los pobres resultados en unas autonómicas (o en unas potenciales andaluzas) pueden causar la impresión entre su electoradode que se está desaprovechando el voto de cara a unas generales.

