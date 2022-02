El Gobierno lanzará un servicio de asistencia a las pymes a través del 060 para facilitar el acceso a las ayudas europeas La vicepresidenta informó de que va a comparecer semestralmente en el Senado para dar cuenta de la ejecución del plan de recuperación Redacción

lunes, 14 de febrero de 2022, 11:57 h (CET) La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, anunció este lunes que “en las próximas semanas” se pondrá en marcha un servicio de asistencia para pymes y autónomos a través del teléfono 060 de contacto con la Administración General del Estado para ayudar a acceder a los fondos europeos del plan de recuperación.

En una jornada sobre fondos europeos organizada por el diario ‘El País’, Calviño avanzó este nuevo sistema “para que las pymes puedan tener un interlocutor y una ayuda” en el sector público para el acceso a los fondos europeos.A esto se suma una plataforma de contratación para concentrar las convocatorias de proyectos que recibirán estos fondos y en la que se está trabajando, según Calviño, quien agregó que, a su vez, “tenemos que reforzar la colaboración con Cepyme y con todas las organizaciones sectoriales para poder permear”.

La vicepresidenta destacó que en el programa ‘Kit digital’ dirigido a digitalizar a las pymes y autónomos, en el marco del plan de recuperación, ya se han apuntado más de 4.000 empresas digitalizadoras y 70.000 pymes “están interesadas en participar” y se lanzarán becas para personas que hagan tareas de acompañamiento a las empresas en el proceso de digitalización. La primera convocatoria del ‘Kit digital’ estará dotada con 500 millones de euros y se lanzará “en estas dos semanas próximas”, según indicó la vicepresidenta primera.

También citó el Fondo Next Tech del Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el que se pretende movilizar 2.000 millones de euros de inversión pública y otros 2.000 millones de manos privadas para proyectos digitales innovadores y confió en que “pronto” haya operaciones completadas. Calviño afirmó que “estamos trabajando” con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para impulsar el mercado de capitales español y que haya salidas a Bolsa.

ADENDA AL PLAN DE RECUPERACIÓN

Por otra parte, la vicepresidenta indicó que se va a presentar “a mediados de año” la adenda al plan de recuperación, con la que se pretende incluir los préstamos que Bruselas ha ofrecido a España, y “reforzar” los programas de inversión que mejor funcionen. A su juicio, el plan de recuperación “ya ha tenido una incidencia importante en las expectativas”.

Asimismo, Calviño indicó que la previsión es hacer dos solicitudes de fondos europeos este año, después de transferir unos 11.200 millones el año pasado a las comunidades autónomas, con el 97% del reparto acordado en las conferencias sectoriales.

En este sentido, ante las críticas del PP por considerar que ese reparto ha sido discrecional, Calviño expuso que el criterio de población es el que ha ponderado más y “eso explica que Andalucía es la que más fondos ha recibido”. Destacó que las regiones gobernadas por el PP “reciben más del 40% de los fondos” y negó que haya habido un reparto que no se haya basado en criterios “objetivos”. Calviño confió en que en el PP “van a empezar a comunicar de una manera positiva el plan y van a abandonar esa actitud de boicot”.

La vicepresidenta informó de que va a comparecer semestralmente en el Senado para dar cuenta de la ejecución del plan de recuperación.

