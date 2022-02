Los juegos de casino más rentables en España Son uno de los divertimentos más en auge en la actualidad. Los jugadores, que aumentan año tras año, buscan emoción y diversión Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 12 de febrero de 2022, 12:34 h (CET) Los casinos online españa son uno de los divertimentos más en auge en la actualidad. Los jugadores, que aumentan año tras año, buscan emoción y diversión.

Durante la pandemia, por ejemplo, han aumentado las plataformas de juegos de azar en línea, así como los casinos sin licencia en españa. Estos últimos facilitan que muchos usuarios que tienen prohibido el acceso a los casinos legales puedan jugar sin restricciones, con el peligro que eso conlleva.

Muchas personas se preguntan qué posibilidades tienen de ganar en un casino online. La mayoría de los juegos de azar tienen un margen de beneficio, algo completamente normal al tratarse de un negocio. Pero algunos juegos son más rentables que otros. Si quieres saber cuáles de ellos son los que ofrecen más posibilidades de conseguir premios, no te pierdas este artículo.

¿Con qué juego de casino online tienes más posibilidades de ganar en España?

Ruleta

La Ruleta es un juego azaroso que, como tal, puede ser arriesgado. Concretamente, la ruleta americana es la más peligrosa por sus diferencias con la europea. En la ruleta americana la ventaja de la casa se añade y las probabilidades de apuestas sencillas y múltiples bajan. Por tanto, la ventaja de la casa se sitúa en un 5,26%.No se trata de uno de los juegos más rentables, pero si hablamos de la ruleta europea, las probabilidades de ganar aumentan exponencialmente.

Tragaperras Aunque son uno de los juegos de azar más populares y solicitados, se trata de un juego que puede ser poco o muy rentable, dependiendo de las apuestas máximas que acepte la máquina. No se trata de no jugar a las tragaperras, sino de informarse de los RTP de cada una de las máquinas con las que queremos jugar. Dentro de las tragaperras existen algunas máquinas especialmente rentables, así que solo es cuestión de informarse debidamente.

El Blackjack El blackjack y el póker son dos de los juegos de casino más populares. Las evidentes ventajas de estos juegos radican en que el jugador sepa bien las reglas y sea un experto en la materia. A diferencia de otros, como la ruleta o las tragaperras, el efecto azaroso del blackjack se puede mitigar en gran parte con conocimiento del juego. Para ganar la partida es necesario tener una puntuación mayor que el crupier. Existen varias opciones en el Blackjack: el clásico, el surrender y el europeo. Las posibilidades de que la casa gane al blackjack frente a un buen jugador están entre las más bajas de los juegos de casino, con un rango que va del 0,13% al 1%.

Algunos consejos a la hora de jugar al casino online

● No empieces a jugar a un juego sin conocerlo. Existen opciones demo que pueden ser muy útiles para familiarizarte con él. Asegúrate también de conocer el RTP de cada juego. ● Usa los bonos y las ventajas que algunos casinos online ofrecen. La mayoría de estas plataformas disponen de descuentos y opciones para jugar gratis que te pueden ayudar a aumentar los beneficios. ● Si no tienes predilección por ningún juego en concreto, escoge los que tienen un beneficio mayor, con un RTP alto. ● Juega para divertirte y siempre de manera responsable. No comprometas tus finanzas por jugar. Decide un presupuesto y cíñete a él. ● Crea estrategias. Intenta no cometer errores, ya que estos son la fuente de las ganancias de la casa. Aprende las reglas del juego, practica mucho con mínimo riesgo y cuando te conviertas en un experto, empieza a apostar de forma más potente.

Fuentes: https://www.vuelaviajes.com/los-4-juegos-mas-rentables-en-un-casino-online/ https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/jugar-casino-online-juegos-mas-rentables-nprs_356343_102.html https://www.spanish.casino/juegos-de-casino-mas-rentables/ https://ruletaamericana.co/tipos-de-ruletas/

https://casinosglitz.com/mexico/por-que-debes-conocer-el-rtp-del-blackjack-online/ Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.