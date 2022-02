Cómo puede ayudar el uso de Pinterest Ads a tu web Durante el año 2020, ganó más de 100 millones de usuarios mensuales, teniendo un total en la actualidad de 459 millones de usuarios activos cada mes Redacción

sábado, 12 de febrero de 2022, 12:01 h (CET) En los últimos tiempos ha existido un crecimiento exponencial de la red social Pinterest. Esto ha llevado a que muchas marcas y empresas decidan añadirlo dentro de su estrategia en redes sociales. Pero eso no queda allí, viendo las últimas estadísticas el uso de Pinterest Ads podría ayudar a incrementar rápidamente el tráfico de cualquier página web.

Popularidad de Pinterest en la actualidad

De forma global, durante el 2021, Pinterest se ha posicionado como la décima cuarta red social con más usuarios de todo el mundo.

Llama mucho la atención que, si bien está por debajo de Facebook, Youtube, Tiktok o Instagram, sí que está por delante de Twitter.

Durante el año 2020, Pinterest ganó más de 100 millones de usuarios mensuales, teniendo un total en la actualidad de 459 millones de usuarios activos cada mes.



Un porcentaje muy grande de estos usuarios son de fuera de los Estados Unidos, con un aumento de un 46% respecto a la cantidad del año previo. Como consecuencia de todo lo anterior, los ingresos internacionales de la red social se duplicaron durante el cuarto trimestre del 2020. En el año 2019 había obtenido en los últimos meses del año 50 millones mientras que en el 2020 se posicionó en 123 millones.

Todo ello no deja más que demostrar claramente cómo el crecimiento de Pinterest es tal que es digno de analizar para añadir dentro de una estrategia SEO. Apostar por los Pinterest Ads es una excelente opción para las empresas y marcas en las que gran parte de su contenido se puede ver de forma visual. La pandemia hizo que la creatividad se disparara y por lo tanto que la creación de tableros con ideas, recetas, manualidades y más se expandiera por todo el mundo.



Qué tener en cuenta en la creación de Pinterest Ads

Como en cualquier otra red social hay que tener en cuenta ciertos elementos para crear un anuncio. Conocer la audiencia a la que nos dirigimos es clave, pero también lo es el saber cuáles son los usuarios que se encuentran en Pinterest.

Las estadísticas nos demuestran que cerca del 60% son mujeres. Pero este porcentaje está variando y se espera que la brecha de género sea aún más equilibrada en el futuro. Desde el 2020 la creación de tableros por parte de los hombres creció en un 50% respecto a los años anteriores.

Los usuarios de la denominada generación Z son los que más han crecido en esta red social. En un inicio se creería que la red social de estos usuarios nacidos después de 1997 es Tiktok, pero las estadísticas demuestran que también están presente en Pinterest.

Los millennials siguen estando presentes con un crecimiento de un 35% con respecto al 2020. A ello se le suma que las mujeres de entre 25 y 34 años representan el 30,4% de la audiencia a la que van dirigidas los Pinterest Ads. Seguramente esto se deba a que son usuarios que están acostumbrados a guardar cosas que les gustan en su móvil, algo que a las generaciones previas les cuesta un poco más.

Cómo actúan los usuarios en Pinterest según las estadísticas

Aunque no lo puedas creer, se reproducen mil millones de vídeos por día en Pinterest. Sí, la gran mayoría relaciona esta red social con fotografías, pero también hay vídeos en ella, con lo que sería una buena herramienta para promocionarse.

De los temas que más se establecen estos tableros son en la gran mayoría de la categoría de modas. Hubo un gran aumento en lo que se refiere a la belleza y a la decoración del hogar. Sin embargo, algo que llama la atención es el aumento entre junio y diciembre del 2020 de los tableros sobre productos para bebés. Los usuarios hacen tableros para inspirarse, ver nuevos productos qué probar y planificar proyectos.

Utilizar Pinterest Ads te permitirá llegar a más de 200 millones de personas generando para algunas empresas una conversión de un 300%. Eso demuestra el compromiso y confianza de quien ve el anuncio o producto a través de la foto o etiqueta, que hace clic en él y hace la compra. Y llama la atención que más de la mitad de esos anuncios tenían ofertas de compra automática.

