Comercialización de patentes con Inventos Eureka

sábado, 12 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Patentar un invento con el objetivo de que se convierta en algo novedoso que facilite la vida de las personas o tenga una aplicación industrial es un gran paso para alguien que busca que su proyecto sea exitoso, y a la vez, le brinde beneficios económicos. Sin embargo, después de registrar la patente queda un largo camino que va desde el desarrollo óptimo de la idea, hasta la elaboración de un plan de acción bien definido que dé como resultado un lanzamiento al mercado exitoso.

Inventos Eureka es, en este sentido, una excelente opción para que inventores puedan darle vida a su idea y hacerla realidad, ya que además de contar con aliados para proteger y patentar una idea, se encargan de ayudar a descubrir si el proyecto puede llegar a convertirse en un producto de consumo antes de realizar cualquier inversión. Contribuyen a vender una patente.

Derechos sobre la patente o acuerdos por licencia de explotación No saber cómo avanzar para comercializar un invento, suele ser uno de los principales impedimentos para que los creadores sigan adelante con sus proyectos. La falta de tiempo o experiencia no tiene que ser un obstáculo para la comercialización de una idea, si se cuenta con la ayuda de un equipo de profesionales que se encarguen de buscar a las empresas con un alto nivel de compromiso para adquirir y desarrollar la idea.

Una de las mejores opciones para los inventores, es encontrar una empresa que se encargue de la fabricación de su producto patentado y de su lanzamiento al mercado. De esta manera, el creador de la idea llega a un acuerdo con la compañía interesada en adquirir una licencia de explotación, o de comprar su patente, sin tener que asumir todos los gastos que conllevaría hacerlo solo por su cuenta.

Como especialistas en el área de registro de patentes, Inventos Eureka sabe que el único estudio de mercado que arroja resultados certeros sobre las posibilidades de éxito de un invento, es la búsqueda de opiniones provenientes de empresas que trabajan dentro del sector al que va dirigido. Gracias a esta metodología reciben diariamente cientos de ideas por parte de inventores que podrán conocer con precisión si su producto o servicio será bien recibido por el público, y lo más importante, si tiene posibilidades de contar con marcas ya establecidas para salir al mercado.

Las ventajas de comercializar un invento por cuenta propia y la ayuda de profesionales Una opción siempre viable para los inventores es la de comercializar su invento por cuenta propia, aunque es importante tener en cuenta todo lo que eso implica: diseño, creación de prototipos, búsqueda de fabricantes, inventario, almacenamiento, estrategias de marketing, envíos, contabilidad, etc.

Gracias a sus varios años de trayectoria, Inventos Eureka ha notado cómo cientos de inventores cometen un gran error al creer que al emprender por cuenta propia debe asumir obligatoriamente todas las tareas de desarrollo, fabricación y comercialización de su invento, con todos los gastos que eso implica.

La solución a este problema es asegurar intereses o compromisos de compra antes de empezar a fabricar. Al firmar acuerdos de interés comercial con distribuidores y puntos de venta, el creador del invento reducirá notablemente las probabilidades de fracaso y aumentará la rentabilidad de su negocio.



