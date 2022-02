Atos líder en el informe ISG Provider Lens™ para soluciones y servicios de ciberseguridad en Estados Unidos Comunicae

viernes, 11 de febrero de 2022, 16:11 h (CET) Atos ha sido nombrada Líder por Information Services Group (ISG) en la edición 2021 de Provider Lens™ para servicios gestionados, técnicos y estratégicos de seguridad en Estados Unidos El informe reconoce la oferta de servicios de seguridad gestionados de Atos como un espectro completo de prestaciones sofisticadas de detección y respuesta a las amenazas, estableciendo prácticas de seguridad altamente resistentes para que las empresas puedan contrarrestar las amenazas avanzadas y persistentes de hoy en día. Además, el posicionamiento de líder ISG para los servicios técnicos es el resultado del gran ecosistema de socios tecnológicos de Atos y sus especialistas en soluciones, altamente cualificados para proporcionar rápidas integraciones de tecnología de seguridad, que van más allá de los casos de uso inmediatos.

En cuanto a las estrategias de seguridad, ISG señala que, al cofundar “the Charter of Trust” con otras 18 organizaciones líderes a nivel mundial, Atos promueve la necesidad de concienciación sobre la ciberseguridad y de trabajar juntos para reforzar la confianza de los consumidores en el mundo digital. Atos ha realizado importantes inversiones para mejorar las capacidades de investigación y desarrollo en profundidad, estableciendo más de siete centros de I+D y suministrando I.P. que pueden beneficiar directamente a los clientes en los compromisos de consultoría.

"Este reconocimiento es un testimonio de nuestra dedicación a la protección de las empresas locales con soluciones de ciberseguridad completas y robustas", dijo Michael Infante, responsable de Big Data y Seguridad para América del Norte, Atos. "Según ISG, el éxito de Atos se atribuye a su sofisticado equipo de expertos en seguridad, combinado con una innovadora plataforma de Inteligencia Artificial y una red de centros de operaciones de seguridad que garantizan la detección y respuesta a las amenazas avanzadas las 24 horas del día".

"A medida que las empresas de todos los tamaños en EE. UU. continúan dando prioridad a las prácticas y presupuestos de ciberseguridad, el mercado regional empuja a una transformación dramática. El liderazgo digital de Atos tiene una comprensión de este paisaje en evolución con sus servicios gestionados y la capacidad de crear confianza y establecer estrategias a largo plazo, simultáneamente", dijo Gowtham Kumar, autor principal de ISG en EE. UU.

El "2021 ISG Provider Lens™ Cybersecurity - Solutions & Services" se basa en procesos de investigación y análisis en varias fases del programa ISG Research Lens™. Esto incluye programas de investigación en curso de ISG, entrevistas con asesores de ISG, sesiones informativas con proveedores de servicios y análisis de información de mercado disponible públicamente de múltiples fuentes. El informe cubrió 197 proveedores a través de seis cuadrantes y múltiples regiones, comparando sus fortalezas, desafíos y diferenciadores competitivos.

Para descargar el informe completo de ISG, visitar: ISG Provider Lens - Cybersecurity Solutions and Services - Atos.

Obtener más información en línea sobre cómo Atos proporciona soluciones y servicios digitales seguros y descarbonizados, al tiempo que forja un nuevo paradigma de seguridad.

