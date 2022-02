Más de 700 alumnos/as de ikastolas navarras se forman en lenguaje de programación con el método TXAC PLANET Comunicae

viernes, 11 de febrero de 2022, 15:44 h (CET) Hoy se ha presentado en rueda de prensa la segunda edición de esta iniciativa impulsada por la Eurorregion en la que participa alumnado de Primaria y Secundaria de las ikastolas Argia (Tudela), Zangoza (Sanguesa), Labiaga (Bera) y Erantzun (Viana). A estas se suma la ikastola guipuzcoana San Benito, en Lazkao, que ha comenzado a trabajar de manera intensa con el método TXAC PLANET “Volvemos a sumarnos a TXAC PLANET para que el alumnado se sumerja de forma sencilla pero efectiva en el lenguaje de programación y pueda dar el salto, cuando llegue el momento, al lenguaje de programación profesional ”, subrayan desde Nafarroako Ikastolen Elkartea (NIE).

Los nuevos contenidos incorporan elementos tan importantes en el mundo digital como la ciberseguridad para promover un uso responsable de la tecnología y las redes.

Con la iniciativa se pretende favorecer el acercamiento de niñas y niños desde edades tempranas a los ámbitos técnicos y tecnológicos. Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Nafarroako Ikastolen Elkartea (NIE) ha presentado hoy en rueda de prensa una nueva edición de la iniciativa TXAC PLANET, método transmedia que -por segundo curso consecutivo-, implantará en cuatro ikastolas navarras ubicadas en Tudela, Sanguesa, Bera y Viana. El objetivo es que el alumnado de primaria y secundaria adquiera habilidades computacionales y se forme y familiarice con el lenguaje de programación, resolviendo problemas y creando procesos “para que adquieran nuevas competencias digitales adaptadas al lenguaje del siglo XXI”.

Así, a los 635 alumnos/as que comenzaron el pasado curso a trabajar con TXAC PLANET se suman este curso escolar otras 100 alumnas/os de 4 ikastolas navarras. Todos ellos aprenderán lenguaje computacional y de programación en las aulas gracias al modelo TXAC PLANET que integra 45 capítulos audiovisuales y una plataforma telemática gratuita con numerosos ejercicios y tutoriales, en un entorno lúdico de aprendizaje y creatividad desarrollado en Euskera.

La implantación que se está realizando en las ikastolas navarras se enmarca en una colaboración que aborda tres regiones: Comunidad Autónoma Vasca; Nouvelle Aquitaine y Navarra, en la que participan el Clúster GAIA, Nafarroako Ikastolen Elkartea (NIE), Kanaldude y Azaroa Films, con el apoyo de la Eurorregión NAEN.

“La experiencia del año pasado fue muy satisfactoria en todos los sentidos, por lo que no hemos tenido duda en volver a participar en este proyecto de la Eurorregión con instituciones y empresas que ya conocemos y en las que confiamos”, ha explicado Irene López-Goñi, responsable pedagógica en NIE. “El alumnado se sumerge en el lenguaje de programación de forma sencilla pero efectiva y prepara las bases para poder dar el salto, cuando llegue el momento, a un lenguaje de programación profesional. Además, los beneficios de la primera edición también han sido para parte del profesorado que nunca había trabajado con un lenguaje de programación pero que se lanzó a aplicarlo en clase con seguridad gracias a las claras explicaciones que ofrecen los capítulos de TXAC PLANET”, ha dicho.

Asimismo, ha recordado que las ikastolas, como cooperativas de enseñanza que son, cuentan con la ventaja de tener autonomía en las decisiones sobre cuestiones pedagógicas, “y una de ellas ha sido este proyecto, que encaja perfectamente en los planes de las ikastolas respecto al desarrollo de las competencias digitales del alumnado tal y como marca la UE. Además, mediante la aplicación del lenguaje de programación trabajamos valores que están en nuestro ADN como son el trabajo cooperativo del alumnado y ayudar a reducir -y si es posible eliminar-, la brecha de género”, ha concluido.

Por su parte, Eider Caraciolo, responsable de Infraestructuras Sectoriales del Clúster GAIA, ha agradecido a NIE su apuesta por implantar por segundo año consecutivo TXAC PLANET, “lo que permitirá acercar a niñas y niños de Nafarroa a nuevos contenidos relacionados con el mundo digital como es el entorno de la ciberseguridad”.

Caraciolo ha subrayado que “no podemos olvidar que la programación es y va a ser un lenguaje cada vez más importante en esta etapa de transformación en la que nos encontramos, de ahí la importancia de este proyecto que pone al alcance de ikastolas y centros educativos herramientas digitales para desarrollar el pensamiento computacional”. En el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la representante del Clúster GAIA ha querido subrayar la importancia de que las alumnas participen en este tipo de iniciativas, “por lo que animamos a las niñas a que utilicen TXAC PLANET y abran las puertas de un mundo tan interesante como el de la programación”.

Desde Azaroa Films, María Vallejo destaca que, entre las novedades del contenido de la segunda edición destaca que se dirige a un público de más edad; propone retos de mayor complejidad a nivel de programación; e incorpora contenido sobre ciberseguridad, “abordando cuestiones esenciales sobre la materia con el objetivo de promover un uso responsable de la tecnología y las redes”. Es decir, concluye: “TXAC PLANET enseña el lenguaje de las máquinas y también fomenta el uso correcto de las mismas”.

Kanaldude colabora también en el proyecto de la Eurorregion mediante la difusión de los capítulos audiovisuales de la serie TXAC PLANET en Iparralde.

Plataforma

El programa está basado en la plataforma Toolbox.Academy o TXAC, un entorno de programación que permite resolver distintas tareas trabajando conceptos que presentan los diferentes capítulos audiovisuales.

Los capítulos audiovisuales han sido desarrollados por la empresa Azaroa Films y la plataforma por la Universidad de Málaga y su spin-off Digitomica. El catedrático de esta Universidad, Francisco Vico, ha asistido a la rueda de prensa de manera online. En su intervención ha subrayado que se trata de una iniciativa que puede animar a niñas que más adelante serán jóvenes a estudiar carreras de ingeniería y accedan a puestos de trabajo que van a surgir en programación, en telecomunicaciones o en ingenierías.

Para más información: https://www.txac.eu/ecosistema/txac-planet/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ANDECE publica el estudio de impacto de materias primas en 2021 realizado por Arthursen Atos líder en el informe ISG Provider Lens™ para soluciones y servicios de ciberseguridad en Estados Unidos Los españoles, entre los europeos que más se exceden económicamente comprando regalos a sus parejas GN Hearing tiene las apps para móviles mejor valoradas del mercado por los usuarios El Grupo Adecco presenta Feed The Work, para ayudar a personas vulnerables de comedores sociales a conseguir un empleo