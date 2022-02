Master exclusivo de formación para wedding planner, por IMAGINA TU BODA Comunicae

viernes, 11 de febrero de 2022, 13:52 h (CET) Ya está Abierta la matriculación de la 3ª edición del Máster en Wedding Planner & Parties en España! De la mano de Imagina tu boda, Escuela Imagina y la prestigiosa marca internacional de bodas Zankyou, esta innovadora formación cuenta con ayudas económicas para las alumnas que se matriculen antes del 31 de marzo Cada día más parejas cuentan con una Wedding Planner para la organización de la boda con el objetivo de conseguir ayuda en los preparativos de la boda.

Por ello la profesión de Wedding Planner, desconocida en España hasta hace pocos años, es una de las profesiones de futuro.

Cada día existen más empresas de Wedding Planner que necesitan personal formado y cualificado. Imagina tu boda, prestigiosa empresa de Wedding Planner con una experiencia de más de 10 años, detectó esta demanda en el sector de Wedding Planners y creó Escuela Imagina. El objetivo era y es dar cobertura a la formación profesional en Wedding & Party Planner. Y desde Escuela Imagina hace 5 años se dedican a formar especialistas en este sector.

En 2020 Escuela Imagina inicio un proyecto innovador y exclusivo, la creación de un máster en Wedding&Parties Planner de un año de duración y con la participación de los mejores profesionales del sector. Basado en el método Learnign by Doing, los profesionales de Imagina tu boda han logrado crear una formación totalmente enfocada al aprendizaje necesario para trabajar como Wedding Planner en cuanto terminen la formación.

Y ahora acaba de poner en marcha la 3ª edición del Máster en Wedding & Party Planner by Imagina tu boda & Zankyou que cuenta con las siguientes entidades promotoras:

Escuela Imagina : Es la primera escuela de Negocios de España especializada en formaciones en Wedding & Party Planner.

Imagina tu boda : Empresa referente en el sector con más de 10 años de experiencia siendo la más recomendada por clientes a nivel nacional.

Zankyou Bodas: Empresa del sector con mayor prestigio internacional. Por primera vez en España, se lleva a cabo un máster de postgrado con la metodología finlandesa "Learning by doing" donde prima el aprendizaje práctico.

El proceso formativo consta de 200h de contenidos teórico-prácticos en el aula y 600h de aprendizaje práctico a través de un único y pionero proceso de mentoring, en el que las alumnas, con la ayuda de herramientas psicológicas técnicas y las sesiones individuales con un mentor crearán una marca o conseguirán prácticas profesionales que las lleven a conseguir su incorporación laboral en el sector.

En el claustro de profesores del Máster, hay más de cincuenta formadores y profesionales del sector, como Cristina Rosa, directora de Imagina tu boda, Arantxa Cañadas, influencer y diseñadora de moda, Susana Tornero, especialista en marketing digital, Santiago Sanche, experto en protocolo o Saray Ceca, directora de la principal revista de tendencias en bodas.

También intervienen las mejores empresas de Wedding Planner, Parties y Decoración como Sarita Rivera, Sophie Kors, Imagina tu boda, La Casa de la Novia, Mediterranean Wedding o Tu día perfecto y los proveedores más exclusivos del sector como Quilicua Catering, Novia 101, Platitos de azúcar, Oui Novias o Star Carpas.

El máster consta de 10 módulos con clases teóricas y Masterclass de los mejores profesionales del sector de las bodas y de Wedding Planner, en los que se imparten contenidos como, el trabajo del Wedding&Party Planner, protocolo, gestión de planificación de bodas, el servicio, decoración de bodas y parties, decoración floral, ceremonias civiles y proveedores.

El máster se realiza en distintas modalidades: presencial en Barcelona y Madrid y At Home para realizarlo en directo desde dónde la alumna quiera. Todas las alumnas tienen accedo al Campus Virtual para acceder a todas las grabaciones de las clases, documentación de las clases y material práctico.

En la 1ª edición del Máster en Wedding & Party Planner se graduaron el 87,5% de las alumnas consiguiendo su meta profesional y trabajando actualmente como Wedding & Party Planner o con la propia marca que en breve promocionaremos en RRSS, o en empresas tan prestigiosas del sector como Quilicua Catering & Deco, Wedding Style Magazine, El Cigarral del Angel, Aga Catering, La casa de la novia o Aura Restaurante.

En la 2ª edición que se está realizando actualmente, con un aumento del 20% del número de alumnas y sin haber comenzado aún el proceso del aprendizaje práctico, debido a la gran demanda de las empresas del sector, ya hay varias alumnas con un contrato firmado y otras realizando prácticas profesionales en empresas como “SR Event Plan” o “Novia 101”. En esta 2ª edición como novedad se ha realizado una sesión impartida por una selección de alumnas de la 1ª edición en la que han explicado su trabajo de fin de máster aplicado al desarrollo formativo. En esta sesión formativa, Laura Vicente, fundadora de Doubt Events, María Gonzalez, Wedding Planner senior de Imagina tu boda y Andrea Santiago, primera profesional en crear un proyecto social de diversidad funcional en eventos sociales, compartieron el testimonio y proyectos con las alumnas actuales.

En esta 3ª edición como novedad Escuela Imagina ya está trabajando y a punto de lanzar una bolsa de empleo de Wedding Planners y de prácticas profesionales para potencia aun más y canalizar de forma efectiva las demandas de las empresas del sector, tanto para prácticas profesionales como para ofertas de empleo.

Cristina Rosa, Ceo de Imagina tu boda y directora del Máster, declara:

“Con más ilusión que nunca, tras los resultados de la primera edición, y las previsiones de la segunda, se abre la matriculación de la tercera edición. Muestra de la excelente calidad que se ha conseguido en el proceso, son el aumento de un 20 % de alumnas matriculadas, y la alta demanda inicial para la recién lanzada convocatoria. Se invita a las empresas del sector interesadas en ofrecer ofertas de empleo o prácticas profesiones, que contacten con Imagina tu boda, lo antes posible.

Un agradecimiento especial a las alumnas que han confiado en Imagina tu boda para conseguir sus sueños deseados.

Y por supuesto, a las más de cincuenta formadoras, profesionales, y empresas del sector que forman parte de este proyecto, por el trabajo y dedicación. Sin ellas, y sin las alumnas que han confiado en Imagina tu boda este sueño no hubiera sido posible. Como dice el lema de la escuela:

“No hay que dejar de soñar.”

Más información del máster en:

https://masterweddingplanner.es/

Máster Wedding Planner&Parties (@escuelaimaginatubodawp) • Fotos y videos de Instagram

