Leo Harlem celebra dos décadas sobre los escenarios con "Leo Harlem, 20 años no es nada" La trayectoria del cómico en una única función con sus monólogos más conocidos: 9 de marzo en el Teatro Rialto de Madrid Redacción

viernes, 11 de febrero de 2022, 12:27 h (CET) En 2002, un anónimo Leo Harlem participa en el Certamen de Monólogos del Club de la Comedia. Veinte años después, aquel cómico vallisoletano se ha convertido en uno de los mejores humoristas de España. En “Leo Harlem, 20 años no es nada”, el cómico nos cuenta las interioridades de este viaje a través de un recorrido autobiográfico lleno de humor. Es su vida contada en primera persona en un espectáculo, producido por Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO), que tendrá lugar el miércoles 9 de marzo en el Teatro Rialto de Madrid, y que podrá disfrutarse en exclusiva en Movistar Plus+ próximamente.

“Leo Harlem, 20 años no es nada” pasa revista a los momentos más señalados de la historia personal del cómico contados con esa particular manera que tiene Leo de abordar los asuntos cotidianos. Junto a sus monólogos icónicos, como la cocina creativa, los gimnasios o el alcohol, también se incluyen nuevos textos en los que, entre otros asuntos, Leo nos narra su infancia y adolescencia, su primer trabajo o su reciente experiencia en el cine como protagonista de varias películas.



Este espectáculo es, sobre todo, una celebración en la que Leo Harlem se rodeará de su incondicional público para contar sus vivencias personales y profesionales, en una única función dirigida por Miguel Sánchez-Romero (creador de “El Intermedio”, actual productor ejecutivo de “Zapeando”, y uno de los responsables del éxito televisivo y de taquilla de “El Club de la Comedia”).



"Leo Harlem, 20 años no es nada" es un espectáculo producido por Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) y se podrá ver en Movistar Plus+.

