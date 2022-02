Seis consejos infalibles para combinar un reloj La relojería se ha convertido en un aliado indispensable para completar un buen look Redacción

viernes, 11 de febrero de 2022, 09:44 h (CET) Si quieres lucir siempre un buen outfit, la combinación de prendas más accesorios, es importante. Si eres amante de los detalles, aprende algunos consejos infalibles para combinar un reloj con tus estilos diarios.

La relojería se ha convertido en un aliado infaltable en cada outfit, es ese complemento perfecto que además resulta útil para conocer el tiempo y completar cualquier outfit. Si estás interesado en adquirir un reloj para completar tus looks, encuentra los mejores en la Tienda Oficial de Lotus, cada uno con diseños exclusivos para combinar.

¿Cómo llevar un reloj?: Consejos para combinarlo

Si te gusta llevar un reloj contigo, sabrás que muchas veces el mismo reloj no combina con todos tus outfits. Por eso, deberías considerar tener al menos un par que puedas variar dependiendo de la ocasión. Aquí te dejamos seisconsejos infalibles para combinar un reloj:

1 - Un reloj para cada dresscode Existen diversas ocasiones en las que podrás usar un reloj como complemento de tus outfits, además son elementos que puedes llevar contigo a diario si sabes cómo combinarlos. Para no lucir fuera de lugar, considera tener varias opciones en relojes, así podrás elegir uno para cada ocasión. No podrás usar tu reloj formal para una salida casual a la playa o al cine, al igual que no podrás usar un smartwatch para un evento de etiqueta.

2 - Diseño En la actualidad existen diversos diseños de relojes, que van desde los más tradicionales, clásicos y modernos, hasta aquellos inteligentes como los smartwatches. Para llevar un reloj contigo, piensa a dónde irás y cómo vestirás. Aunque sea un reloj moderno e inteligente como los smartwatches, estos representan un estilo relajado y deportivo; pero no combinan bien con outfits de etiqueta o formales. Para el trabajo, fiestas de etiqueta, reuniones empresariales y demás eventos formales, apuesta por los dress, considerados los más elegantes.

3 - Combina su correa Aunque pienses que el diseño del reloj es importante, considera también el color de su correa o material. Por lo general, encontrarás en el mercado relojes con correas de cuero; estas se tienden a combinar con el color de tus zapatos y cinturón.Si no quieres arruinar tu outfit, un reloj con correa de color negro, combinará mejor con zapatos y cinturón negros; una correa café va con cinturón y zapatos marrones, en un tono similar. Igual sucede con los relojes de correas metálicas o plásticas, combínalas con cada prenda de vestir.

4 - Materiales Un aspecto importante, en la elección del reloj que usarás para salir, es su material. Existen muchos relojes con correas de acero, caucho o cuero. Los relojes con correa de cuero o piel, son los más elegantes y sofisticados, pero cuidado con aquellas correas de piel gastadas o rudas, aunque sean de piel, no van con un look formal. Aquellos relojes con correas de acero son usados para eventos casuales; considera que su color vaya a juego con el color del resto de los accesorios de acero que uses.

5 - Reloj + complementos ¿Usas cadenas, anillos y pulseras? Por lo general, se suele combinar materiales distintos, es decir, reloj dorado con accesorios de diferentes tonalidades de metales, siempre que el look sea casual o informal. Si quieres un look más elegante y formal, deberás cuidar la elección, el reloj deberá combinar perfectamente con el resto de la joyería que lleva en el brazo o mano.

6 - Tamaño Aunque parezca un detalle con poca trascendencia, recuerda que el reloj es un elemento que deberá complementar tu outfit, por lo que es importante buscar siempre el equilibrio.

