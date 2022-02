Diversión y entretenimiento en los casinos terrestres de Pensilvania Además de las famosas actividades de juegos de azar, siempre invitan a los clientes a ver actuaciones alucinantes Redacción

viernes, 11 de febrero de 2022, 09:22 h (CET) El estado de Pensilvania siempre se ha distinguido por su libertad. Por ejemplo, sólo allí está permitido fumar y beber alcohol en las calles y en muchos lugares públicos. Sólo allí puedes ir solo al club por la noche y despertarte por la mañana con un buen compañero a tu lado. Solo allí, incluso la persona que menos está interesada en juegos de azar no puede resistirse a no visitar un casino.

Sin duda a Pensilvania le encanta la diversión y el dinero. Si vienes aquí, prepárate para desembolsar, de lo contrario será aburrido. Hay innumerables entretenimientos en los que puedes gastar tus ahorros. Vamos a ver qué te espera en PA.

Y no te olvides de echar un vistazo a los mejores casinos en línea de Pennsylvania en esta fuente, ya que también son tan divertidos como los lugares de juego tradicionales de este estado.

Entretenimiento en casinos terrestres

Además de las famosas actividades de juegos de azar, los casinos terrestres de Pensilvania siempre están felices de invitar a los clientes a ver actuaciones alucinantes. Como resultado, una vez que estés en el casino, serás elegible para presenciar:

● Actuaciones de comedia; ● Ilusionistas y otros magos; ● Espectáculos de circo; ● Programas para adultos; ● Hipnotizadores; ● Conciertos de estrellas famosas; ● Musicales; ● Espectáculos de baile; ● Eventos deportivos.

Los más populares son, por ejemplo, ● El famoso Cirque Du Soleil, que ofrece casi una docena de programas diferentes; ● The Blue Man Group; ● David Copperfield; ● El musical Mamma Mia! y otros.

Un emocionante evento musical en Mount Airy Casino

Uno de los eventos musicales más increíbles tendrá lugar en Mount Airy Casino el 22 de enero de 2022. Habrá una actuación alucinante de Jalles Franca. El cantante, bailarín y actor Jalles Franca no se limita a interpretar los mundialmente famosos éxitos de Michael Jackson: recrea el espectáculo del rey de la música pop con la minuciosidad de un aficionado talentoso.

El programa se llama “MJ Live — Michael Jackson Tribute Concert”: vestuario, luces, coreografía, incluso el legendario “moonwalk”, todo esto se puede ver nuevamente en el escenario en una presentación en vivo. Este no es un espectáculo de tapa o una imitación de una leyenda del pop, es un espectáculo de dedicación en el que ponen toda su energía y pasión. El artista se interesó por la obra de Jackson siendo adolescente, y con este programa recorrió los mejores escenarios del mundo, desde Las Vegas hasta Berlín.

Para algunos, esto puede ser importante: Jalles Franca mantiene una cálida relación con los padres de la estrella, a veces vienen a estos conciertos. El propio equipo de Jackson también está trabajando en Legacy, incluido el guitarrista Tommy Organa, el coreógrafo Lovell Smith Jr. y el ingeniero de sonido Michael Durham Prince, quien ha trabajado con el rey del pop durante más de 15 años. El precio de los billetes comienza en $45. La ubicación es 312 Woodland Rd, Mount Pocono, Pensilvania 18344.

Código de vestuario y comportamiento en los eventos musicales en los casinos Si nunca has estado en un casino terrestre, debes saber que hay requisitos especiales que debes cumplir. Dado que toda la élite mundial se reúne en Las Vegas, las reglas de conducta aquí corresponden al estado de los jugadores. Estos son algunos de ellos a modo de ejemplo:

● La apariencia de los visitantes debe ser ordenada y sobria; ● Observancia de la etiqueta en la relación entre visitantes y en relación con el personal de servicio al máximo. Hay que seguir reglas especiales de etiqueta en la mesa de juego; ● Prohibición de tomar de video y fotos; ● Los visitantes borrachos están estrictamente prohibidos.

Por supuesto, estas reglas se dan como ejemplo sin sutilezas ni matices especiales. A veces vale la pena reflexionar sobre qué tipo de cultura traen nuestros jugadores nacionales al casino, incluso si juegan en las máquinas tragamonedas en línea. En el patio de recreo en línea, incluso si no suena extraño, también se debe cumplir con la etiqueta y la ética.

¿Qué tan legales son los casinos terrestres en Pensilvania?

Estados Unidos sigue siendo el mercado más grande y apetecible en el que giran miles de millones de dólares al año. Los clientes estadounidenses son la mayor fuente de ingresos de la empresa en todo el mundo.

Ninguna prohibición u otra acción puede detener el flujo de fondos entre los clientes estadounidenses y las empresas de todo el mundo. Intentaremos brindarte la información más completa posible sobre los juegos de azar en los Estados Unidos. Para aclarar las cosas, veremos las leyes básicas por separado.

Los juegos de azar no están prohibidos en los Estados Unidos, pero enfrentan muchas restricciones legales. Esto se debe a que cada estado puede crear sus propias leyes con respecto a los casinos en línea y los casinos terrestres. ¿Cómo van las cosas con los juegos de azar en línea estadounidenses? La industria del juego de EE. UU. está regulada por más que solo el gobierno federal. Cada estado puede tener sus propias leyes que rigen los casinos físicos y los recursos de juego en línea.

Las reglas bajo las cuales un recurso de juego opera en línea dependen de los documentos aprobados por el gobierno federal, las leyes específicas del estado y las decisiones de la Comisión Federal del Juego.

La ley federal es básica: los actos aprobados a nivel local no pueden contradecirla. También hay excepciones, como el estado de Pensilvania y ciertas reglas para los casinos tribales. Anteriormente, los juegos de azar estaban legalizados en solo dos estados y los otros 48 estaban completamente prohibidos. Pero el mercado moderno ha cambiado: los juegos de azar ahora están permitidos en casi todas partes (con la excepción de Utah y Hawái).

En diciembre de 2011, el Ministerio de Justicia emitió un fallo que establece que la ley federal que prohíbe los juegos de azar en línea solo se aplica a las apuestas deportivas. Esto permitió que las loterías en línea, el póquer en línea y los juegos de casino en línea se consideraran actividades prometedoras. En el verano de 2012, Delaware se convirtió en el primer estado en legalizar el juego online.

En febrero de 2013, Nevada se convirtió en el segundo estado en legalizar los juegos de azar en línea y licenciar el póquer en línea. Luego, Nueva Jersey y Pensilvania legalizaron los juegos de azar en línea mediante la emisión de permisos para organizar salas de póquer y casinos en línea.

El mercado estadounidense de juegos de azar es uno de los más grandes y prometedores del mundo. Al mismo tiempo, está sujeto a reglas complejas y confusas: aquí la competencia es alta, al igual que la presión del gobierno sobre los empresarios.

La ley de Pensilvania rige los juegos de azar en los Estados Unidos en general. Los estados individuales pueden hacer sus propias leyes, pero el federal establece las reglas básicas. Hay dos leyes muy importantes que tienen un gran impacto en el estado general del juego.

La parte más importante es la siguiente: “Quien participe en actividades de juegos de azar y apuestas y a sabiendas utilice servicios de juegos de azar, o información a través de la cual ayude a realizar apuestas en eventos deportivos, apuestas en vivo o concursos, así como la difusión de información a través de la cual el destinatario reciba préstamo o dinero como consecuencia de apuestas, sancionado con multa o prisión de hasta dos años".

Durante bastante tiempo, este acto se convirtió en un pretexto para las disputas de los abogados sobre la base de que ninguna forma de juego en línea debería legalizarse en los Estados Unidos, incluso a nivel regional.

La necesidad de regular las leyes para los juegos de azar en los Estados Unidos está impulsada por el enorme y complejo mercado de servicios de juegos de azar en línea en el país. Está influenciado por varias instituciones y leyes, cada una de las cuales trata de lograr diferentes objetivos. En algunos estados, las apuestas en línea son completamente legales, mientras que en otros las autoridades están haciendo todo lo posible para prohibirlas.

Algunos políticos luchan por el derecho a legalizarlos, mientras que otras campañas exigen prohibir los juegos de azar en línea. Hay varias leyes e instituciones que afectan a los juegos de azar.

Juego responsable

Si visitaste un casino solo para ver un concierto pero te diste cuenta de que te encantaría probar tu fortuna, siéntete libre de jugar, pero recuerda el juego responsable. El juego responsable concierne tanto a los operadores de casinos como a sus visitantes, es decir, a los jugadores.

Considera la responsabilidad por la prestación de servicios por parte de los operadores de casinos (casinos en línea) en forma de varias disposiciones:

● Un casino de Pensilvania está obligado a proporcionar a los jugadores información sobre posibles riesgos de juego; ● Un casino debe alentar a los jugadores, tanto principiantes como profesionales (debe haber una variedad de bonos en el arsenal del casino); ● Un casino tiene derecho a excluir de sus visitantes a los jugadores que tengan una adicción al juego, automáticamente, cerrando la cuenta del jugador (en caso de que el jugador tenga varios de ellos); lo mismo se requiere del casino y la actividad del casino. regulador: el modo de desconexión de los juegos puede ser tanto temporal como irrevocable (mucho depende del tiempo que el jugador pase en los juegos y de la cantidad de apuestas); el jugador debe tener acceso a la autoexclusión (por un mes, un año, etc).

El cumplimiento de las disposiciones anteriores es incondicional. La infracción de las mismas conlleva una multa e incluso la retirada de la licencia del terreno de juego. Un tema separado para la discusión es el tema de la admisión de un jugador al juego.

