Cosas que debes hacer inmediatamente después de ganar la lotería La gestión de los grandes premios de lotería u otros beneficios inesperados requiere un conocimiento financiero significativo Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 11 de febrero de 2022, 08:19 h (CET) ¿Qué harías si jugaras a los Euromillones por casualidad mientras ibas de camino por una barra de pan y, sin esperarlo, al día siguiente te das cuenta de que has sido la persona más afortunada de Europa porque te ha tocado la lotería? Le ha sucedido antes a muchos que han visto su vida transformada en un abrir y cerrar de ojos.

Consejos que debes seguir si te toca la lotería

Si por suerte has elegido los números y las estrellas del sorteo del Euromillón que se juega los martes y viernes en algunos países de Europa, no te apresures a comprar un coche nuevo o a reservar un crucero alrededor del mundo de inmediato. La gestión de los grandes premios de lotería u otros beneficios inesperados requiere un conocimiento financiero significativo. Da un paso en falso y podrías encontrarte en una posición financiera peor que la que tenías al principio. Para protegerte, estos consejos pueden ayudarte para que mantengas la calma y actúes con cabeza.

Protege tu ticket ganador

No podrás llevarte el premio a casa si pierdes tu ticket. Si el premio es muy suculento, firma el reverso del billete de inmediato. Luego, guárdalo en un lugar seguro (como una caja de seguridad) hasta que decidas tu próximo movimiento. Custodiar tu ticket es esencial, porque si alguien más lo tiene en sus manos, puede presentarlo en la oficina de lotería y reclamar el dinero. También puede hacer una copia de la hoja de papel ganadora o hacerte una foto con el ticket para protegerte aún más.

No hables demasiado

Los primeros gritos de alegría después de descubrir que de repente eres rico son comprensibles, pero resiste la tentación de transmitir tu buena fortuna. Dejar que todos tus amigos y familiares sepan que eres multimillonario es ingrediente más que añadir a tu estrés, ya que no son pocas las personas que se presentarán en tu puerta con las manos extendidas, incluso antes de que recibas el gran premio.

Una vez que reclames tu premio, permanece en el anonimato si es posible. En España puedes reclamar tu premio de forma anónima. Una de sus opciones es otorgar el poder a una persona en la confíes, aunque hay otros acuerdos legales que pueden ser consensuados entre el ganador y la lotería para que no haya ningún tipo de inconveniente. En estos casos, los servicios de un abogado son muy convenientes, ya que podría agilizar el proceso del pago del premio en los casos de anonimato.

No dejes tu trabajo

Por tentador que sea llamar a tu jefe y decirle que no volverás a trabajar nunca más, probablemente sea mejor que sigas actuando con normalidad por ahora. Renunciar a tu trabajo y emprender una juerga de gastos bien podría ser el primer paso para despilfarrar tu cuantioso premio. Necesitas tiempo para adaptarte a la idea de tu nueva riqueza y descubrir qué sucederá en tu vida a continuación, ya sea dedicando tu energía al trabajo voluntario, creando un nuevo negocio o sentándote a escribir el libro que tanto deseabas.

Crea un equipo financiero

Administrar mucho dinero no es fácil. Solo tienes que preguntar al 70% de los ganadores de la lotería que terminan en bancarrota, según un estudio publicado hace unos años por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Puedes evitar convertirte en miembro de ese club desafortunado si creas un equipo de expertos financieros incluso antes de recibir el premio.

Un asesor financiero con experiencia en este tipo de casos puede aconsejarte bien sobre cómo es la mejor forma de cobrar el premio. También pueden ayudarte a invertir tus ganancias y crear un plan financiero para que no gastes demasiado los primeros años. Un contable te ayudará a adminisitrar los impuestos que debes pagar y un abogado te facilitará la forma de resolver cualquier problema legal que pueda surgir.



Al crear un equipo financiero, no debes contratar a la primera persona que encuentres en Google. Haz entrevistas y evalúa su experiencia y conocimientos, siempre teniendo cuidado con los que dicen ser profesionales pero en realidad son estafadores. En España cuentas con 180 días para presentar tu ticket ganador, así que puedes tomarte un tiempo antes para pensar. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Una farmacia que ofrece las mejores soluciones para el cuidado del bienestar Cuenta con un catálogo amplio de artículos esenciales para lograr una buena calidad de vida Seis regalos perfectos para una mujer Desde la ropa hasta las joyas diseñadas especialmente para féminas, así como bolsos, zapatos y viajes pueden ser perfectos para agasajar a una dama Así es la centralita virtual que cada vez utilizan más empresas Diseñadas por y para profesionales, aportan a las empresas la estabilidad y versatilidad Cosas que debes hacer inmediatamente después de ganar la lotería La gestión de los grandes premios de lotería u otros beneficios inesperados requiere un conocimiento financiero significativo TALIO comparte 10 consejos para proteger la información en la nube