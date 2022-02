Las nuevas tendencias de refrigeración industrial y comercial de la mano de Enfrío Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de febrero de 2022, 17:09 h (CET)

Uno de los aspectos que se han vuelto imprescindibles para la vida cotidiana es la refrigeración, tanto a nivel doméstico para conservar los alimentos, como a nivel comercial o industrial para la elaboración y el suministro de mercancías perecederas.

Principalmente, es fundamental dentro de los procesos de producción alimentaria, para el almacenamiento de grandes volúmenes de productos y en puntos de venta de la distribución alimentaria.

Los refrigerantes tradicionales utilizados en este proceso suelen provocar daños al medioambiente, específicamente afectan al efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Por esta razón, actualmente existen otras tendencias en refrigeración industrial y comercial, como las implementadas por Enfrío, basadas en la utilización de gases naturales respetuosos con el medioambiente.

Contribuir a la sostenibilidad del medioambiente con el uso de refrigerantes no perjudiciales Con el paso de los años, las personas se han dado cuenta del daño que han causado al medioambiente los procesos industriales y la contaminación. Por esta razón, la conciencia ambiental poco a poco se ha ido arraigando en la sociedad y la sostenibilidad se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para las empresas, incluso para las relacionadas con el mundo de la refrigeración.

Los gases utilizados en refrigeración son perjudiciales para el medioambiente, en principio porque tienen componentes que favorecen el calentamiento global. Por tal motivo, las tendencias en refrigeración industrial y comercial han evolucionado, fomentando el uso de gases sostenibles con el medioambiente, como el CO₂ y el Amoníaco.

Mínimo impacto sobre el medioambiente con las soluciones de refrigeración de Enfrío Enfrío es una compañía especializada en el diseño, ejecución y mantenimiento de soluciones de refrigeración y climatización, tanto a para el sector industrial y como para el terciario o comercial. Su propósito es crear instalaciones y servicios adaptados a las necesidades de los clientes que genere el mínimo impacto sobre el medioambiente.

Por tal motivo, utilizan tecnologías y productos respetuosos con la naturaleza como, por ejemplo, los refrigerantes naturales, considerados como sostenibles de carácter neutro y, por lo tanto, no tienen un impacto negativo.

En este caso, Enfrío promueve los sistemas con CO₂ transcrítico y con Amoniaco. Además, pone en práctica otras medidas, como una mayor eficiencia energética, la cual se logra con la reducción de costes de funcionamiento.

Por otro lado, también ha implantado técnicas para el correcto tratamiento de residuos de todo tipo, políticas de ahorro de energía a través del consumo eléctrico y la incorporación cada vez mayor de vehículos híbridos menos contaminantes.

El departamento técnico de Enfrío está constantemente en una búsqueda de soluciones que permitan reducir al máximo el consumo de energía, haciéndola más eficiente y evolucionando hacia sistemas más sostenibles, mediante una mínima utilización de refrigerantes contaminantes y dando paso a gases respetuosos con el medioambiente.



