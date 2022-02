SIPAY incluye en su oferta el método de pago Transferencia Bancaria PSD2 de INESPAY Comunicae

jueves, 10 de febrero de 2022, 14:27 h (CET) Sipay firma un partnership con INESPAY para ampliar su oferta de métodos de pago alternativos incluyendo Transferencia Bancaria PSD2, el servicio de iniciación de pagos de INESPAY Sipay, el PSP multiadquirente de referencia en España que tiene como objetivo ayudar a los comercios a vender más, ha firmado un acuerdo de colaboración con INESPAY para comercializar el servicio de iniciación de pagos Transferencia Bancaria PSD2.

Gracias a esta colaboración, los comercios online que trabajan con Sipay, pueden incluir Transferencia Bancaria PSD2 en su página de pago para ofrecer a sus clientes la opción de pagar directamente desde su cuenta bancaria.

El proceso de pago es rápido y sencillo: Transferencia Bancaria PSD2 redirecciona al comprador a su entidad bancaria para que se autentique y autorice una transferencia en tiempo real. A su vez, el comercio recibe la confirmación del pago de forma instantánea para poder liberar el pedido sin demora.

Rubén Tejo, Head of Partnerships de Sipay, comenta: “La colaboración con INESPAY mejora significativamente nuestra propuesta comercial al incluir en nuestra oferta de medios de pago, un servicio de iniciación de pagos regulado. Estamos convencidos de que este nuevo método de pago tiene un largo recorrido en el mercado de pagos por su sencillez y conveniencia de uso, tanto para nuestros comercios como para los usuarios finales, quienes solo necesitan una cuenta bancaria para poder pagar en tiempo real en comercio electrónico”.

Carlos Blanco, CCO de INESPAY, dice: “Estamos encantados de asociarnos con un PSP líder como Sipay. Gracias a este acuerdo, las plataformas que trabajan con Sipay podrán ofrecer a sus clientes el método de pago online con la mayor base de usuarios del mercado. Cualquiera que disponga de Banca Online con su banco habitual, sea particular o empresa, podrá ser redirigido a su banco para autorizar un pago mediante transferencia bancaria en tiempo real. Los comercios se beneficiarán de una mayor conversión, especialmente en tickets de importe elevado, y los consumidores podrán pagar con el saldo de su cuenta bancaria de forma sencilla y segura.”

SIPAY

Plataforma de pagos española que ayuda a los comercios a vender más aportando valor al usuario durante todo el proceso de pago. Su amplia oferta de métodos de pago alternativos a las tarjetas hace que la confianza del consumidor final aumente en el momento de abonar sus compras.

La compañía especializada en el desarrollo de soluciones de pago innovadoras y seguras cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de los medios de pago que le permiten conocer y asesorar a cada cliente para aportar el mayor valor a su negocio. Sipay ha obtenido la certificación PCI DSS en su última versión 3.2.1, para 24 de sus productos y soluciones, siendo éste el más alto estándar de seguridad en el sector de los medios de pago. Entre sus clientes cuenta con referentes en el mercado del turismo, la moda, el ocio y los seguros y tiene capacidad para operar en más de 70 países. www.sipay.es

INESPAY

Inespay Financial Technologies S.L.U. es una Entidad de Pago española licenciada y supervisada por Banco de España que presta Servicios de Iniciación de Pagos conforme a la nueva Directiva de Servicios de Pago PSD2.

INESPAY provee Transferencia Bancaria PSD2, un método de pago para el comercio electrónico que adecúa el pago mediante transferencia bancaria a las necesidades de comercios y consumidores. El servicio redirecciona a los usuarios a su banco para autorizar en tiempo real un pago mediante transferencia bancaria y notifica instantáneamente al comercio para procesar los pedidos sin demora. www.transferenciabancariapsd2.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas SIPAY incluye en su oferta el método de pago Transferencia Bancaria PSD2 de INESPAY Premio de Oro para alumno de Psicomarketing & Business Growth La calabaza sustituye a los corazones en San Valentín Adecco busca a 600 operarios/as de producción para Stellantis Zaragoza ¿Porqué contratar un entrenador personal? Según Marcostrainer.com